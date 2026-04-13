Maroc: Brahim Akdim - La nouvelle dynamique du développement territorial, un tournant majeur impulsé par la vision Royale

La nouvelle approche du développement local et régional, impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, constitue un "tournant majeur, structurant et décisif" dans la gestion du développement économique, social et territorial du Royaume, a affirmé Brahim Akdim, professeur à l'Université Privée de Fès (UPF) et professeur honoraire à l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah.

Dans une déclaration à la MAP, M. Akdim a souligné que cette vision, à la fois stratégique, ambitieuse et profondément réformatrice, adoptée par le Conseil des ministres présidé jeudi par le Souverain, repose sur une approche rénovée, inclusive et cohérente du développement territorial, fondée sur des principes structurants, notamment une démarche ascendante, participative et de proximité, prenant en compte les besoins réels et exprimés des citoyens.

Il a ajouté qu'il s'agit d'une approche équitable, volontariste et solidaire, visant à résorber de manière durable les disparités sociales et territoriales, tout en puisant sa force dans une logique de performance, d'efficacité et d'impact, orientée vers des résultats concrets et mesurables au bénéfice du citoyen, ainsi que dans une vision intégrée et synergique mobilisant l'ensemble des composantes du système de développement.

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Selon M. Akdim, cette vision Royale éclairée, novatrice et prospective se traduit par un changement profond de paradigme dans la gouvernance du développement local et régional, rompant avec les approches classiques au profit d'un modèle plus intégré, coordonné, participatif et résolument orienté vers l'impact et la durabilité.

Il a, à cet égard, mis en avant cinq piliers fondamentaux de cette nouvelle dynamique. Le premier concerne l'adoption d'une conception participative, inclusive et ascendante des programmes et projets, permettant de mieux répondre aux attentes réelles des populations. Le deuxième repose sur la mise en place de programmes intégrés, complémentaires et cohérents, à même de renforcer durablement l'attractivité des territoires et d'améliorer le bien-être des citoyens.

Les autres piliers, a poursuivi le chercheur, portent sur l'instauration d'une coordination renforcée, efficiente et multi-niveaux, à travers des comités provinciaux, régionaux et nationaux, dotés de responsabilités clairement définies afin d'assurer une meilleure gouvernance et une efficacité accrue de l'action publique. Ils concernent également la mobilisation de ressources financières adéquates, pérennes et ciblées, ainsi que la mise en place de structures d'exécution performantes et spécialisées, notamment sous forme de sociétés de réalisation de projets.

Quant au dernier pilier, il repose sur la mise en oeuvre de mécanismes rigoureux, transparents et modernisés de suivi, d'évaluation et de reddition des comptes, encadrés par des dispositifs institutionnels et réglementaires précis, garantissant redevabilité, transparence et efficacité.

Pour le professeur Akdim, cette approche se distingue également par son ambition forte et son caractère transformateur, en ce sens qu'elle vise à réduire rapidement et significativement les inégalités sociales et territoriales, tout en s'appuyant sur des mécanismes de décision innovants, agiles et adaptés, soutenus par des garanties financières et budgétaires solides.

Il a toutefois relevé que le principal défi réside désormais dans la capacité des élites locales et régionales à s'approprier pleinement cette vision stratégique, en s'engageant activement dans la conception, la programmation et la mise en oeuvre de projets pertinents, structurants et à fort impact, notamment en matière de création d'emplois, de lutte contre la pauvreté et de réduction des inégalités.

M. Akdim a conclu que la nouvelle gouvernance territoriale, voulue, portée et consolidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, consacre une approche de proximité, d'efficacité, d'équité et d'obligation de résultats, tout en visant à mettre fin, à terme, aux disparités territoriales et à promouvoir un développement harmonieux, inclusif et durable à l'échelle nationale.