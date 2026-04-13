Afrique: La nouvelle génération des PDTI place le citoyen au coeur de la production des politiques publiques

L'adoption de la nouvelle génération de Programmes de développement territorial intégré (PDTI) marque un tournant qualitatif qui place le citoyen au cœur de la production des politiques publiques, au lieu de se contenter de jouer le rôle de consommateur de ces politiques, a souligné Ayoub Moussa, chercheur en sciences juridiques et administratives à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Oujda.

Dans une déclaration à la MAP, M. Moussa a précisé que l'adoption de ces programmes, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en application des Hautes Orientations Royales, s'inscrit dans la continuité des grandes réformes structurelles que connaît le Royaume, notamment en matière d'organisation et de gestion territoriale, notant que la régionalisation avancée constitue un levier pour la modernisation des structures de l'Etat et le développement des mécanismes de gouvernance.

Le chercheur a affirmé que la Vision Royale éclairée a fait du citoyen local à la fois un moyen et une fin, celui-ci étant passé du simple statut de bénéficiaire des services à celui de contributeur effectif à la conception, à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation des programmes de développement, ajoutant que cette approche repose sur «un diagnostic territorial précis et de larges consultations, afin que le développement parte du citoyen et revienne vers lui».

Dans son analyse des fondements de cette nouvelle génération, M. Moussa a noté que ces programmes constituent un aspect marquant de la gouvernance territoriale et un mécanisme visant à ancrer les valeurs de la démocratie participative, grâce à l'implication de la société civile à toutes les étapes du processus de développement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a également mis en avant le rôle central de ces programmes dans la promotion d'un «développement solidaire» entre les différentes régions du Royaume, en garantissant une répartition équitable des projets nationaux et en créant des équipements publics adaptés aux spécificités de chaque territoire, ce qui contribue à réduire les disparités territoriales et démographiques.

Le chercheur a conclu que cette nouvelle étape du processus de régionalisation avancée vise principalement à améliorer les services de proximité et les conditions de vie de la population, à renforcer l'attractivité des zones territoriales pour l'investissement, ainsi qu'à créer des opportunités d'emploi et à stimuler la croissance économique, ce qui garantit que le citoyen soit «le moteur et l'objectif ultime» de toutes les politiques publiques.