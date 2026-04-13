Togo: Légère accélération de l'inflation en mars

Le taux d'inflation annuel a atteint 1,6 % en mars 2026, selon les données disponibles. Il s'agit du niveau le plus élevé enregistré depuis mars 2025, traduisant une accélération des pressions sur les prix au cours du mois.

Cette remontée, bien que notable, doit être replacée dans une perspective historique rassurante.

Depuis 2001, le taux d'inflation moyen au Togo s'établit à 1,43 % un niveau remarquablement stable sur le long terme. Le pays a connu des épisodes bien plus turbulents : un pic historique de 15,83 % en août 2008, dans un contexte de flambée mondiale des matières premières, et à l'opposé, un record bas de -26,77 % en mai 2010, reflétant une déflation exceptionnelle.

Comparé à ces extrêmes, le niveau actuel de 1,6 % témoigne d'une économie globalement stable, maintenue dans les critères de convergence de l'UEMOA.

Les tensions inflationnistes observées en mars 2026 sont principalement portées par le secteur de l'énergie - logement, eau, électricité et combustibles - ainsi que par certains produits alimentaires frais, dans un contexte marqué par les effets du changement climatique sur la production agricole.

Si la tendance mérite d'être surveillée dans les prochains mois, elle ne constitue pas, à ce stade, un signal d'alarme pour l'économie togolaise.