Maroc: Une conférence à Toulouse pour mettre en avant les fondements historiques et juridiques de la marocanité du Sahara

Une conférence sous le thème "Sahara Marocain: Le combat pour l'intégrité territoriale", organisée par le Consulat général du Royaume à Toulouse et animée par le directeur de l'Institut Royal pour la recherche sur l'histoire du Maroc, Rahal Boubrik, a mis en avant les fondements historiques et juridiques de la marocanité du Sahara.

Devant un parterre de chercheurs, d'élus, de représentants des autorités locales toulousaines et de membres de la communauté marocaine établie dans la région de l'Occitanie (Sud), M. Boubrik a décortiqué le processus historique et politique ayant conduit à l'adoption récente de la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l'ONU, consacrant la marocanité du Sahara, notant qu'il s'agit de "l'aboutissement d'un cheminement multiforme s'étendant sur plus d'un siècle".

Après avoir rappelé les racines de ce conflit artificiel autour du Sahara marocain qu'il situe dans la période coloniale entre 1884 et 1975, puis sa récupération géopolitique dans le contexte des rivalités dans le Maghreb et de la Guerre froide, le conférencier a mis en lumière le processus ayant mené au recouvrement de l'intégrité territoriale du Royaume, de la lutte menée par les populations locales, historiquement organisées en tribus et liées au pouvoir central marocain par des liens d'allégeance religieuse, politique et économique, à la Marche Verte initiée par Feu SM Hassan II, cette épopée qui a marqué un tournant dans la question du Sahara marocain.

M. Boubrik a relevé que la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l'ONU s'inscrit dans la continuité de ce processus, marqué par l'intervention de multiples acteurs et par l'imbrication de facteurs historiques, politiques et diplomatiques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Intervenant à l'ouverture de cette conférence, la Consule générale du Royaume à Toulouse, Manale El-Bouchairi, a placé la tenue de cette rencontre académique dans le contexte diplomatique marqué par l'évolution majeure et la dynamique internationale croissante en faveur de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, rappelant à cet égard la position de la France qui considère que le présent et l'avenir du Sahara s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine.

Elle s'est par ailleurs félicitée de la solidité des liens d'amitié unissant le Maroc et la France, mettant en avant la richesse et la densité des relations de coopération entre les deux pays, consolidées à travers le partenariat d'exception renforcé, scellé à l'occasion de la visite dans le Royaume en octobre 2024 du président français, Emmanuel Macron à l'invitation du Souverain.

Dans des déclarations à la MAP, des jeunes de la diaspora ont indiqué que cette conférence revêt une importance particulière pour la transmission intergénérationnelle des connaissances liées à l'histoire du Royaume et à la question nationale.

"De telles rencontres permettent aux jeunes générations de mieux comprendre les dimensions historique, politique et diplomatique de la question du Sahara marocain, tout en s'appropriant les éléments de mémoire collective qui fondent notre attachement à l'intégrité territoriale du Royaume", a affirmé l'universitaire Mohamed Makhlouf, natif de Laâyoune.

Il a également salué les efforts soutenus déployés par le Maroc pour le parachèvement de son unité nationale, notant que "cette dynamique renforce notre sentiment d'appartenance et notre attachement à la mère patrie et notre devoir de responsabilité en tant que jeunes citoyens".

Pour sa part, la juriste franco-marocaine Sofia Bendriss a mis en avant l'apport de cette conférence dans le renforcement des capacités de plaidoyer chez les jeunes.

"Les éclairages apportés par les experts et universitaires nous offrent des outils solides pour défendre la Cause nationale avec rigueur et conviction, notamment dans des contextes académiques ou internationaux", a-t-elle dit, estimant que cette initiative "contribue à structurer l'engagement des jeunes en leur permettant d'articuler des arguments fondés et de participer activement à la défense des intérêts du Royaume ».