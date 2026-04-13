Afrique: Coupe de la CAF - L'OCS force le nul à Alger

13 Avril 2026
Libération (Casablanca)

L'Olympique Club de Safi (OCS) a arraché un précieux match nul (0-0) face à son hôte l'Union sportive de la médina d'Alger (USMA), lors de la rencontre disputée samedi à Alger, pour le compte de la demi-finale aller de la Coupe de la Confédération (CAF).

La formation safiote a livré une prestation solide dans une rencontre marquée par une grande intensité et un rythme élevé, se procurant plusieurs occasions franches sans parvenir à les concrétiser, ce qui aurait pu lui permettre d'aborder le match retour avec davantage de sérénité.

De son côté, l'USMA a tenté de tirer profit de l'avantage du terrain et du public pour s'imposer en vue du match retour, sans toutefois réussir à faire la différence face à une défense marocaine vigilante.

L'OCS a terminé la rencontre à dix joueurs après l'expulsion de son gardien Hamza Hamiani dans les dernières minutes.

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Le match retour est prévu le dimanche 19 avril au stade El Massira à Safi. Les deux équipes s'étaient déjà affrontées en phase de groupes, où l'OCS s'était incliné à domicile (0-1), avant de décrocher un nul à Alger (0-0).

Dans l'autre demi-finale, disputée vendredi, le Zamalek d'Égypte s'est imposé (1-0) sur la pelouse du CR Belouizdad (Algérie).

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