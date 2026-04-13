Afrique: GITEX Africa Morocco - Les priorités numériques du continent au coeur des débats

La 4e édition de GITEX Africa Morocco s'est achevée, jeudi à Marrakech, au terme d'une journée durant laquelle les participants se sont penchés sur l'avenir de l'intelligence artificielle (IA), de la connectivité et des infrastructures critiques.

Lors de la 3e journée de ce rendez-vous international d'envergure (7-9 avril), les échanges ont accordé une attention particulière au développement d'une IA souveraine, à une modernisation pensée dès l'origine sous l'angle de la sécurité, ainsi qu'à la construction d'écosystèmes numériques résilients appelés à structurer la prochaine étape de la croissance digitale du continent africain, relèvent les organisateurs dans un communiqué.

Au fil d'un programme de clôture particulièrement dense, des experts internationaux, des décideurs publics et des dirigeants de premier plan ont examiné la manière dont l'Afrique peut mobiliser les technologies émergentes pour faire progresser une innovation inclusive, consolider sa souveraineté numérique et protéger ses systèmes critiques dans un monde de plus en plus complexe et largement façonné par l'IA.

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Les discussions, ajoute la même source, ont mis en évidence l'urgence d'investissements coordonnés, d'une gouvernance capable d'anticiper les évolutions à venir et d'une coopération transfrontalière renforcée, afin de permettre au continent non seulement de s'adapter aux mutations technologiques mondiales, mais aussi d'en devenir l'un des acteurs qui les orientent durablement dans les années à venir.

"Alors que l'économie numérique africaine entre avec intensité dans une ère définie par l'IA, les grands modèles de langage et les systèmes d'IA agentique s'imposent comme des leviers essentiels d'inclusion, d'accessibilité et d'innovation adaptée aux réalités locales", souligne le communiqué.

Lors d'un panel dédié, intitulé "Finally! AI Speaks My Language: LLMs And Agentic AI for African Communities", des équipes de recherche africaines ont présenté une nouvelle génération de solutions déjà déployées ou en voie de déploiement, fondées sur des modèles linguistiques locaux et sur des architectures d'IA agentique.

Conçus pour refléter avec davantage de justesse la diversité linguistique du continent ainsi que ses réalités socioéconomiques, ces systèmes rendent l'accès aux services numériques plus intuitif, aussi bien dans les secteurs publics que commerciaux. Dans le même mouvement, ils ouvrent la voie à de nouveaux gains d'efficacité grâce à des capacités autonomes de prise de décision en plusieurs étapes.

Les intervenants, poursuit le communiqué, ont mis en avant le potentiel transformateur de l'IA agentique pour les services en Afrique, en particulier au sein des communautés sous-desservies et multilingues, grâce à l'intégration du contexte local, des nuances culturelles et des spécificités linguistiques dès la conception des systèmes, tout en insistant sur la valeur d'une coordination réelle entre les différentes parties prenantes.

"A mesure que les organisations accélèrent leur transition vers des architectures cloud natives et des écosystèmes numériques toujours plus interconnectés, la modernisation ne peut plus être définie uniquement par la vitesse ou par l'innovation. Elle repose désormais sur la résilience", fait savoir la même source.

C'est l'un des principaux enseignements qui s'est dégagé d'un autre panel majeur, intitulé "Building Tomorrow: Why Modernisation Requires a Security-First Mindset", au cours duquel les experts ont souligné que la sécurité devait évoluer, passant d'un mécanisme de protection réactif à un principe structurant, intégré à chaque étape de la transformation digitale.

Les intervenants ont également examiné la manière dont les Chief Information Security Officers redéfinissent aujourd'hui leur rôle afin d'intégrer la sécurité sur l'ensemble du cycle de vie des systèmes modernes, depuis l'architecture initiale jusqu'au déploiement, puis à l'optimisation continue.

Ils ont estimé qu'en adoptant une approche résolument centrée sur la sécurité, les entreprises peuvent construire des infrastructures de nouvelle génération à la fois plus agiles, plus intelligentes et intrinsèquement mieux protégées, capables de résister à l'intensification des cybermenaces tout en soutenant une croissance numérique durable.

Dans un paysage de menaces de plus en plus complexe et alimenté par l'IA, les stratégies Zero Trust, qui s'imposent désormais comme un levier essentiel pour protéger les infrastructures critiques, marquent le passage d'une logique de défense périmétrique à une vérification continue de chaque utilisateur, de chaque appareil et de chaque système, détaille la même source.

Lors d'un panel intitulé "Zero Trust for Critical Infrastructure in an AI-Powered Threat Landscape", les experts ont examiné la manière dont ces approches peuvent répondre à des cybermenaces dopées par l'IA, toujours plus sophistiquées, en renforçant la résilience, en limitant les mouvements latéraux et en sécurisant à grande échelle les systèmes vitaux.

Alors que les acteurs africains et internationaux se sont retrouvés à Marrakech pour cette troisième et dernière journée, GITEX Africa Morocco 2026 a confirmé son rôle de plateforme mondiale où politiques publiques, investissements et mise en oeuvre technologique convergent pour accompagner l'émergence d'une Afrique numériquement souveraine, connectée au reste du monde et compétitive sur le plan économique, conclut le communiqué.