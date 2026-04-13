Maroc: Cécilia Roussin - Nos innovations répondent à un enjeu réel et s'inscrivent dans les limites planétaires

Célia Roussin, fondatrice de Pépite Raisin, start-up française qui développe des solutions innovantes à partir de sous-produits du raisin (marc, rafles), souvent considérés comme des déchets.

A l'occasion de sa participation à ChangeNOW 2026, organisé dernièrement à Paris en partenariat avec la Fondation Prince Albert II de Monaco, elle nous a accordé l'entretien qui suit.

Libé : A l'occasion de votre participation à ChangeNOW 2026, organisé à Paris du 30 mars au 1er avril en partenariat avec la Fondation Prince Albert II de Monaco, vous représentez votre entreprise « Pépite Raisin », fondée en 2023.Pouvez-vous nous présenter sa mission, sa spécificité ainsi que son domaine d'intervention ?

Célia Roussin : C'est une entreprise dédiée à l'innovation issue des résidus de la vigne. Nous identifions leur potentiel à l'échelle industrielle, avec un impact durable, et structurons de la R&D afin de trouver des débouchés pour ces innovations.

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Notre travail a abouti à trois innovations de rupture. La première concerne la mode, avec l'utilisation de tanins pour tanner le cuir de manière végétale. La seconde est une substance naturelle de biocontrôle pour la vigne, notamment en prévention du mildiou, un champignon qui cause de nombreux dommages. Enfin, la troisième est la torréfaction de pépins de raisin pour un usage en gastronomie, sommellerie et mixologie. Ce projet a donné lieu à un spin-off avec la création de la marque GRAP (www.grap.paris).

Dans un contexte de transition écologique du secteur viticole, comment accompagnez-vous vos partenaires, notamment les viticulteurs ? Par ailleurs, en quoi l'exploitation des données environnementales peut-elle favoriser l'émergence d'actions concrètes en faveur de la biodiversité et du climat ?

Dans un contexte de transition écologique, nous nous posons systématiquement la question suivante : nos innovations répondent-elles à un enjeu réel et s'inscrivent-elles dans les limites planétaires ? Apportent-elles une solution concrète pour améliorer l'habitabilité du monde ?

Votre entreprise est aujourd'hui identifiée comme une structure innovante.Quels sont les éléments qui fondent ce positionnement et en quoi votre approche se distingue-t-elle des solutions existantes ?

Notre entreprise s'appuie sur des méthodes qui croisent une approche à la fois business et scientifique, ainsi que sur une méthodologie d'innovation inspirée du biomimétisme.

Face aux enjeux de l'économie circulaire, comment votre entreprise contribue-t-elle à la valorisation des déchets ?Et dans une perspective de coopération internationale, comment envisagez-vous le partage de cette expertise avec d'autres acteurs, notamment dans les pays du Sud et sur le continent africain ?

Notre entreprise contribue directement à la valorisation de ce qui est souvent perçu comme un déchet, mais qui constitue en réalité une ressource. Dans une perspective internationale, nous pourrions tout à fait envisager des échanges de bonnes pratiques et de méthodologies d'innovation.