Maroc: Rencontre à Marrakech pour mettre en lumière l'expérience de Mohamed Chouika dans la nouvelle et le cinéma

Une rencontre académique mettant en lumière l'expérience du chercheur et écrivain Mohamed Chouika dans les domaines de la nouvelle et du cinéma, a été organisée samedi à la Faculté de langue arabe de Marrakech, avec la participation de plusieurs enseignants et chercheurs spécialisés en littérature, cinéma et esthétique visuelle.

Organisé par le Laboratoire de complémentarité des approches en analyse du discours (LCAAD), en partenariat avec la faculté de langue arabe de Marrakech, sous le thème "Horizon de la création et question du visuel", cet événement a été l'occasion de rendre hommage au riche parcours intellectuel et créatif de ce critique de cinéma et de mettre en valeur son expérience mêlant écriture et recherche en culture visuelle.

L'universitaire et chercheur en esthétique audiovisuelle, Mohamed Chouika, a expliqué à cette occasion, que cette journée d'étude constitue un moment de célébration d'un parcours intellectuel et créatif s'étendant sur plusieurs années, tant dans l'écriture de la nouvelle que dans la recherche liée au cinéma et à la culture de l'image. Il a estimé que de telles rencontres scientifiques offrent à la personne honorée l'opportunité d'exercer une forme d'autocritique de son parcours, en revisitant ses réalisations, en reliant leurs différentes composantes et en réfléchissant aux moyens de les développer et de les approfondir à l'avenir, indiquant avoir travaillé pendant des années sur "la culture de l'image", un domaine relativement récent et complexe dans la recherche académique.

Il a noté que ce champ bénéficie encore d'un intérêt limité par rapport à d'autres disciplines, notamment dans les contextes arabe et marocain, malgré son importance capitale.

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"L'image et le cinéma, non seulement comme des formes artistiques mais aussi comme des outils d'analyse et de compréhension, contribuent à l'éducation esthétique, à la compréhension de soi et de l'autre, ainsi qu'à l'étude de plusieurs questions sociétales", a fait valoir M. Chouika, notant que l'enseignement du cinéma au Maroc reste relativement récent, et que la recherche dans ce domaine est encore en phase de construction et d'évolution, ce qui nécessite davantage d'attention, tant au niveau universitaire qu'au niveau de la recherche scientifique.

De son côté, le directeur du LCAAD, Said Laouadi, a affirmé que l'organisation de cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la valorisation d'une expérience intellectuelle et créative remarquable, en mettant en lumière ses différentes étapes et ses contributions dans les domaines de la création et de la critique.

Le Laboratoire ne se limite pas à l'organisation d'activités académiques destinées aux étudiants, mais veille également à s'ouvrir à son environnement culturel et scientifique, en accueillant des expériences marquantes ayant contribué à l'enrichissement du paysage intellectuel et créatif, a-t-il poursuivi, soulignant que l'expérience de Mohamed Chouika se distingue par sa richesse et sa diversité, ce qui en fait un sujet digne d'une rencontre scientifique dédiée à l'étude de ses œuvres et à l'analyse de leurs multiples dimensions.

Cet événement rassemble des chercheurs issus de différents horizons et institutions, dans le but d'approfondir le débat et d'enrichir les approches autour de cette expérience qui allie création littéraire et réflexion critique, a, par ailleurs, expliqué M. Laouadi.

Le programme de cette rencontre comprenait des interventions abordant l'expérience narrative de Mohamed Chouika sous des angles stylistiques et sémiotiques, ainsi que les interactions entre la création et les arts visuels, notamment le cinéma et les arts plastiques, et a été l'occasion de soulever des questions liées à l'image et à son rôle dans la production du sens.