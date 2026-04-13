Maroc: 'Fès et Grenade, les villes magiques' - Une exposition en miroir du patrimoine arabo-andalou signée Rafael Carmona

Le vernissage de l'exposition "Fès et Grenade, les villes magiques", de l'artiste-photographe Rafael Carmona, s'est tenu vendredi au Centre culturel "Les Étoiles" à Fès, offrant au public une immersion visuelle captivante dans les similitudes architecturales et culturelles entre ces deux cités emblématiques d'héritage andalou.

Organisée dans le cadre d'une collaboration entre l'Institut Cervantes de Fès et le Centre culturel "Les Étoiles", cette exposition s'inscrit dans une dynamique de valorisation des passerelles culturelles entre le Maroc et l'Espagne. Elle a déjà été présentée notamment à l'Institut Cervantes, puis à la Faculté de médecine à l'occasion du Congrès d'histoire de la médecine, avant de poursuivre son itinérance au coeur de la médina de Fès jusqu'au 15 mai.

A travers une série de clichés soigneusement sélectionnés, Rafael Carmona propose un véritable dialogue visuel entre Fès et Grenade, deux villes unies par une histoire commune marquée par l'influence arabo-andalouse. Les photographies mettent en exergue les correspondances frappantes entre les tissus urbains, les ruelles sinueuses, les patios, les arcs et les ornements architecturaux, révélant ainsi une proximité esthétique qui transcende les frontières géographiques.

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L'artiste invite ainsi le visiteur à porter un regard attentif sur les détails, à observer les jeux de lumière, les textures des murs et la finesse des motifs décoratifs, autant d'éléments qui témoignent d'un patrimoine partagé et d'une mémoire collective encore vivante. Cette approche sensible et immersive permet de redécouvrir ces espaces sous un angle inédit, en soulignant leur richesse et leur singularité.

L'exposition se distingue également par une dimension interactive et ludique, invitant les visiteurs à deviner l'origine des photographies exposées. Ce jeu subtil consiste à déterminer si les clichés ont été pris à Fès ou à Grenade, un exercice souvent délicat tant les ressemblances sont saisissantes. Cette démarche met en évidence la profondeur des liens culturels entre les deux villes et suscite la curiosité du public, tout en enrichissant son expérience de visite.

Dans une déclaration à la MAP, la directrice du Centre culturel "Les Étoiles" à Fès, Najlae Lharti, a souligné que cette exposition vise à mettre en lumière les nombreuses similitudes entre Fès et Grenade, tout en sensibilisant le public à l'importance des échanges culturels entre les deux rives de la Méditerranée.

Elle a précisé que cette initiative s'inscrit dans une volonté de promouvoir le dialogue interculturel et de valoriser un héritage commun riche et diversifié.

Mme Lharti a également relevé que les oeuvres présentées ne se limitent pas à une simple juxtaposition d'images, mais constituent une véritable narration visuelle, nourrie de références historiques, littéraires et artistiques.

Selon elle, cette approche contribue à renforcer la compréhension des liens profonds qui unissent les deux cités et à encourager une réflexion sur la transmission du patrimoine.

De son côté, le directeur de l'Institut Cervantes de Fès, Oscar Pujol Riembau, a mis en avant la portée symbolique de cette exposition, qui illustre, selon lui, la vitalité de l'héritage arabo-andalou dans la culture espagnole contemporaine.

Il a souligné que la difficulté à distinguer les clichés pris à Fès de ceux réalisés à Grenade témoigne de la continuité historique et culturelle entre les deux villes.

M. Pujol Riembau a, en outre, insisté sur le rôle des initiatives culturelles dans le rapprochement des peuples, affirmant que ce type de manifestation contribue à consolider les liens entre le Maroc et l'Espagne, tout en favorisant une meilleure connaissance mutuelle.

Il a rappelé que l'héritage arabo-andalou constitue un pilier fondamental de l'identité culturelle espagnole et un vecteur privilégié de dialogue avec le monde arabe.