Afrique: FLAM 2026 - Des voix africaines majeures au service d'une littérature porteuse d'espoir, de résilience et de l'imaginaire

La 4ème édition du Festival du livre africain de Marrakech (FLAM), prévue du 23 au 25 avril courant dans la Cité ocre, réunira des voix majeures des littératures africaines et diasporiques, avec l'ambition de faire de la littérature un vecteur d'espoir, de résilience et d'imaginaire, ont indiqué les organisateurs.

Lors d'une conférence de presse dédiée à la présentation de cet événement, tenue jeudi à Casablanca, ils ont précisé que cette édition, placée sous le thème "Imaginer d'autres possibles", réunira auteurs, penseurs et philosophes afin d'ouvrir de nouveaux horizons et de réfléchir collectivement aux mutations mondiales en cours.

A travers rencontres, conversations, lectures, ateliers et une programmation jeunesse renforcée, le FLAM 2026 se veut un lieu de croisement des imaginaires et de dialogues entre générations, langues, territoires et disciplines, ont-ils souligné.

Pour Mahi Binebine, co-fondateur de l'événement, le quatrième FLAM marque l'édition de la maturité. "Après trois éditions d'apprentissage, cette édition est complète, mûre et engagée", a-t-il souligné au micro de la MAP, précisant que près d'une quarantaine d'auteurs sont attendus.

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Au programme de cette édition, selon M. Binebine, des voix établies et de jeunes talents, avec des invités de renom tels que Patrick Chamoiseau, Yanick Lahens, Christiane Taubira ou Alain Mabanckou, tout en offrant une vitrine à la relève avec des auteurs prometteurs comme Hajar Azell et Soundouss Chraibi, assurant que cette rencontre entre générations permettra de nourrir le dialogue et d'enrichir le festival.

Selon Layla Binebine, directrice du FLAM, l'une des nouveautés de l'édition 2026 réside dans la diversité linguistique et culturelle des auteurs invités. "Des écrivains primés, s'exprimant en français, en arabe ou en anglais, viendront raconter l'Afrique depuis l'Afrique, offrant ainsi des voix authentiques et plurilingues", a-t-elle souligné, dans une déclaration similaire.

Elle a également mis l'accent sur l'importance des oeuvres présentées, couvrant les années 2025 et 2026, et abordant des thèmes essentiels pour mieux comprendre le continent. "Ce sont des livres incontournables, écrits par des Africains pour parler des Africains", a-t-elle insisté, mettant en avant la valeur de ces récits pour élargir les perspectives et enrichir le dialogue culturel.

"Cette année, le FLAM s'attelle à imaginer d'autres possibles en réunissant auteurs, penseurs et philosophes pendant trois jours à Marrakech, afin d'élargir les horizons et de réfléchir collectivement aux crises et aux transformations que traverse le monde", a indiqué, pour sa part, Hanane Essaydi, co-fondatrice et directrice artistique du festival.

Elle a relevé que cet événement culturel vise à faire de la littérature un outil de résilience et d'imaginaire, permettant d'explorer de nouveaux horizons, de valoriser les voix du Sud et de redonner vie à des récits marginalisés.

La 4ème édition du FLAM s'inscrit ainsi dans une dynamique de consolidation et de renouvellement et affirme une volonté forte de structuration, d'ouverture et d'exigence, dans un contexte continental et mondial marqué par des fractures préoccupantes.

Le FLAM rayonnera depuis son site central, Les Étoiles de Jamaâ el-Fna, joyau architectural niché au cœur de la médina.

Le festival étend également sa présence à des espaces académiques et culturels majeurs, à savoir l'UM6P Benguerir, l'Université Cadi Ayyad, le Foyer pour la Scolarisation de la Jeune Fille du Monde Rural, l'Hôpital Mère et Enfant (CHU de Marrakech), le Palace Es-Saâdi, le Centre Culturel Interactif Meydene (M Avenue), ainsi que des lycées et grandes écoles. Cette constellation de lieux affirme l'ancrage à la fois patrimonial, intellectuel et convivial du FLAM.