Tunisie: Ligne de conduite présidentielle maintenue - Une opposition farouche à la corruption

La cérémonie marquant la commémoration du 26e anniversaire du décès du leader Habib Bourguiba à Monastir, on en parle encore, notamment concernant les remarques et les annonces faites par le Président de la République quant à la détermination inébranlable à concrétiser les objectifs du projet présidentiel destiné à répondre positivement aux attentes du peuple.

En effet, le Chef de l'Etat a souligné que la situation actuelle dans le pays exige des réformes innovantes en vue de réaliser l'oeuvre de développement durable et global en faveur de toutes les catégories de citoyens et de toutes les les régions, sans la moindre discrimination, ni exclusion, notamment à propos de certains volets clés.

Parmi les aspects mentionnés lors de cette cérémonie, on cite, plus particulièrement, la nécessité de consacrer l'Etat social, la mise en place des grands projets susceptibles d'aider à la promotion de la dynamique économique et sociale, tout en veillant à concrétiser l'équité et la justice sociale, d'où l'impératif de confirmer les réformes aussi bien au niveau des textes législatifs qu'à celui des actions pratiques, surtout pour les secteurs où les progrès demeurent en deçà des attentes des citoyens.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Plus encore, l'optimisme est toujours de mise, surtout que, selon la conviction générale la Tunisie est capable de répondre aux aspirations du peuple, sachant que notre pays dispose des atouts adéquats et des compétences humaines nécessaires pour mener le "navire Tunisie" à bon port en dépit des défaillances enregistrées et dues à certaines forces occultes infiltrées dans les rouages administratifs qui cherchent à saboter l'avance du pays, selon les propres termes du Président Kaïs Saïed.

Or, maintenant que la volonté est bien en place pour poursuivre les réformes déjà entamées, il n'est plus question de tolérer les blocages constatés, d'où l'obligation pour toutes les parties responsables d'assumer convenablement leurs responsabilités, surtout que le Chef de l'Etat ne cesse de réitérer que les défaillants «doivent céder la place à d'autres plus compétents, d'autant plus que le pays regorge d'une jeunesse capable de contribuer à l'effort de développement, et que ces jeunes sont fortement animés d'un bel esprit patriotique».

Concernant la détermination de l'Etat à consacrer le volet social, le Président de la République est revenu au phénomène de la corruption qui persiste, malheureusement, dans bon nombre de domaines sachant que lors de sa tournée à Monastir, il a mis au banc des accusés les irrégularités constatées et la dilapidation "flagrante" des fonds publics ainsi que le délabrement de certains matériels et matériaux au sein des services publics, dont notamment municipaux.

Dans cet ordre d'idées, le Président Kaïs Saïed s'est félicité de la volonté des Tunisiens de servir la patrie alors que certaines parties tentent de nuire au pays, tout en profitant de «fonds étrangers consentis à certains traîtres et autres comploteurs», et ce, au même moment où il s'est rendu sur le littoral marqué par un amoncellement des ordures pointant les défaillances des autorités municipales soupçonnées d'avoir failli à leur mission et à leurs devoirs malgré les instructions présidentielles données il n'y a même pas une semaine, en vue de lever les ordures dans les différentes régions du pays.

Les orientations présidentielles ont été ainsi confirmées en vue d'exécuter les grands projets bloqués, de privilégier les solutions internes plutôt que de dépendre de financements extérieurs, préserver l'indépendance de décision et de souveraineté nationale tout en veillant à la poursuite d'une diplomatie basée sur la non-ingérence et sur des relations de coopération équilibrées avec les différents partenaires parmi les pays frères et amis.