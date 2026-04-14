Algérie: Le pays disposé à poursuivre la coopération avec le Vatican pour répandre le dialogue et la coexistence

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé, lundi, la disponibilité totale et inébranlable de l'Algérie à poursuivre sa coopération étroite avec le Vatican afin de promouvoir l'esprit de compréhension, répandre le dialogue, et renforcer la coexistence.

Dans une allocution prononcée au Centre culturel de Djamaa El-Djazair, à l'occasion de la visite officielle du Pape Léon XIV en Algérie, en présence de hauts responsables de l'Etat, de membres du gouvernement, de

représentants d'institutions nationales et officielles, ainsi que de représentants de la société civile et du Corps diplomatique accrédité en Algérie, le Président de la République a déclaré: "Je réaffirme la disponibilité totale et inébranlable de l'Algérie à poursuivre sa coopération étroite avec le Vatican afin qu'ensemble, nous fassions prévaloir l'esprit de compréhension sur la division, le dialogue sur la confrontation, et la coexistence et la coopération sur l'hostilité et la discorde".

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Il a ajouté que Sa Sainteté le Pape est "le plus digne porteur du flambeau des valeurs humaines et spirituelles rassembleuses : celles de la liberté, du dialogue et de la coexistence pacifique", soulignant que "l'Algérie mesure pleinement le sens profond et la portée durable de ces valeurs authentiques, qui constituent l'âme même de son identité nationale. Elle reste résolument engagée à les soutenir et à les promouvoir dans tous les espaces régionaux auxquels elle appartient, et bien au-delà de ses espaces".

Le président de la République a également souligné que "l'Algérie, tout au long de son histoire, a été une terre d'harmonie, d'interaction authentique et de symbiose féconde, en offrant un refuge sûr aux opprimés, aux persécutés et aux démunis, en défendant sans relâche la dignité sacrée de l'être humain, et en se tenant fermement aux côtés de toutes les causes justes dans le monde, qu'elles soient en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou même en Europe".

"Telles sont les valeurs rassembleuses dont nous partageons avec vous, Votre Sainteté, la foi en elles, l'attachement envers elles et l'engagement à oeuvrer sans relâche afin qu'elles triomphent, tant au niveau régional qu'international : les valeurs de justice sociale, de paix, de liberté, de dialogue et de coexistence", a-t-il mentionné.

Après avoir souhaité la bienvenue à Sa Sainteté sur la terre d'Algérie, "terre de civilisation millénaire, carrefour historique des cultures, et terre d'authenticité profonde et d'ouverture enrichissante et constructive", le président de la République a considéré que "la présence, aujourd'hui, de Sa Sainteté le Pape parmi nous, constitue un jalon historique majeur", ajoutant que cette visite "est la première d'un Pape du Vatican en Algérie depuis son indépendance, ce qui lui confère une résonance unique et profondément symbolique".

S'adressant au Pape Léon XIV, le président de la République a déclaré: "Dans son essence même, votre visite incarne tant d'aspirations et tant d'ambitions qui nous unissent. L'Algérie est cette terre généreuse qui a donné naissance à Saint Augustin, votre père spirituel et l'un des esprits les plus lumineux de l'histoire de la pensée humaine. Natif de Thagaste, l'actuelle Souk Ahras, et évêque d'Hippone, aujourd'hui Annaba, il demeure un fils authentique de cette terre, après avoir été son premier berceau, a fièrement accueilli sa première demeure éternelle".

A cet égard, le président de la République a exprimé la fierté de l'Algérie pour l'héritage impérissable de Saint Augustin, en tant que "chapitre indissociable et profondément enraciné de notre histoire plurimillénaire, comme elle est tout aussi fière de l'héritage visionnaire du fondateur de l'Algérie moderne, l'Emir Abdelkader, un homme d'Etat, un homme de foi et un penseur éclairé qui a porté avec force les valeurs éternelles de tolérance, de dialogue et de coexistence".

Il a indiqué que "notre monde n'a jamais eu autant besoin de s'inspirer de l'héritage de ces deux phares resplendissants à partir de la terre algérienne, en cette époque marquée par une accélération des transformations, une multiplication des défis et un effritement progressif des repères moraux qui devraient guider l'humanité toute entière".

Il a relevé que "dans une conjoncture aussi délicate, la voix de Votre Sainteté revêt une résonance exceptionnelle et une autorité morale singulière. Elle incarne les plus hautes aspirations de notre humanité commune et transmet des messages spirituels d'une noblesse rare et d'une profondeur remarquable".

Le président de la République a ajouté à l'adresse du Souverain pontife: "Vous êtes aujourd'hui, Votre Sainteté, l'un des plus ardents défenseurs de la justice sociale, à l'heure où le gouffre des inégalités économiques s'élargit dramatiquement à l'échelle mondiale, particulièrement entre le Nord et le Sud, et au moment où les disparités de développement se creusent davantage, tant entre les nations qu'au sein même des sociétés".

Dans cette même perspective, le président de la République a souligné que l'Algérie "demeure parmi les nations les plus profondément et durablement attachées à la justice sociale. C'est au nom de cet idéal qu'elle a mené sa guerre de libération".

Il a rappelé que, depuis son indépendance, "l'Algérie en a fait un principe cardinal et inébranlable de sa marche vers le développement, une pierre angulaire de ses Constitutions successives, et le socle même sur lequel reposent toutes ses politiques nationales".

Pour le président de la République, "cet engagement profond résonne en parfaite harmonie avec votre noble et constant message en défense de tous ceux qui sont privés des moyens de vivre dans la dignité".

"Nous nous considérons comme vos partenaires fidèles et résolus dans la poursuite de cette noble mission", a-t-il dit.

Le président de la République a indiqué, en outre, que le Pape Léon XIV constitue aujourd'hui "la voix la plus convaincante de la paix dans le monde, à un temps où les conflits continuent d'ébranler la sécurité et la stabilité de nombreuses régions, au premier rang desquelles le Moyen-Orient".

"Nous puisons une profonde consolation dans votre position courageuse face à la tragédie de Ghaza, face aux développements graves qui affectent la cause palestinienne dans son ensemble, et face aux nombreuses souffrances qui ont frappé la région du Golfe", a-t-il ajouté.

Le président de la République a, enfin, déclaré: "En unissant notre voix à celle de Votre Sainteté et à celle de toutes les consciences éveillées du monde, nous appelons à ce que justice soit rendue au peuple palestinien :

qu'il puisse recevoir sans entrave l'aide humanitaire qui lui est destinée, que cessent les crimes systématiques commis à son encontre, et que son droit inaliénable à l'établissement d'un Etat indépendant et souverain soit consacré".

"Notre voix se joint à la vôtre pour plaider en faveur d'une sécurité et d'une paix durables dans la région du Golfe, et pour que le Liban surmonte les épreuves injustes qu'il continue d'endurer", a-t-il conclu.