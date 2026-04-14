Bénin: Présidentielle béninoise - Romuald Wadagni donné gagnant avec 94 % des suffrages (résultats provisoires)

14 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Romuald Wadagni, candidat du parti au pouvoir à la présidentielle béninoise du dimanche 12 avril, a été donné gagnant avec 94 % des suffrages, selon les résultats provisoires rendu public tard dans La soirée de lundi par la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Si ces résultats venaient à être confirmés par la Cour constitutionnelle, M. Wadagni, jusque-là ministre des Finances dans le gouvernement sortant va ainsi succéder à Patrice Talon qui achève le 23 mai prochain un deuxième mandat de cinq ans à la tête de la République du Bénin.

Dans la matinée de lundi, Paul Hounkpè, du Parti des Forces Cauris pour un Bénin émergent (FCBE, opposition) avait déjà par le biais d'un communiqué reconnu sa défaite.

La CENA a par ailleurs établi à 58, 75 % le taux de participation au scrutin.

Près de huit millions d'électeurs inscrits sur les listes électorale étaient appelé aux urnes pour désigner un nouveau président de la République parmi deux candidats.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.