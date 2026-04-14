Dakar — Romuald Wadagni, candidat du parti au pouvoir à la présidentielle béninoise du dimanche 12 avril, a été donné gagnant avec 94 % des suffrages, selon les résultats provisoires rendu public tard dans La soirée de lundi par la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Si ces résultats venaient à être confirmés par la Cour constitutionnelle, M. Wadagni, jusque-là ministre des Finances dans le gouvernement sortant va ainsi succéder à Patrice Talon qui achève le 23 mai prochain un deuxième mandat de cinq ans à la tête de la République du Bénin.

Dans la matinée de lundi, Paul Hounkpè, du Parti des Forces Cauris pour un Bénin émergent (FCBE, opposition) avait déjà par le biais d'un communiqué reconnu sa défaite.

La CENA a par ailleurs établi à 58, 75 % le taux de participation au scrutin.

Près de huit millions d'électeurs inscrits sur les listes électorale étaient appelé aux urnes pour désigner un nouveau président de la République parmi deux candidats.