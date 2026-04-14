Sénégal/Maroc: Affaire des 18 supporters sénégalais - Les peines prononcées en première instance confirmées en appel (avocat)

Dakar — La Cour d'appel de Rabat a confirmé, lundi, les peines allant de trois mois à un an de prison ferme prononcées en première instance à l'encontre de 18 supporters sénégalais, arrêtés à la suite des échauffourées survenues en tribunes lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, disputée le 18 janvier dans la capitale marocaine, a annoncé lundi leur avocat, Me Patrick Kabou.

L'avocat sénégalais intervenait en direct sur la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS, publique).

Ces supporters avaient été condamnés le 19 février pour "hooliganisme". Leur procès en appel, initialement prévu le 30 mars, avait été renvoyé à la demande de la défense afin de mieux préparer le dossier.

"Nous venons d'entendre le délibéré. La Cour a confirmé la décision rendue en première instance. Nous avions formulé des conclusions sur des questions de nullité, après avoir retranscrit une partie de la conférence de la CAF et versé des éléments matériels, notamment des photos et des vidéos, à la cour", a expliqué Me Kabou.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, les débats ont duré près de six heures. L'audience a été momentanément suspendue après le malaise d'un des prévenus, avant de reprendre par la suite.

L'avocat a par ailleurs déploré l'absence de projection des éléments de preuve évoqués par la partie civile. "Nous avons demandé au président de la cour que ces preuves soient projetées. Il nous a été répondu qu'elles n'avaient pas encore été versées au dossier, ce qui est étonnant", a-t-il indiqué.

La défense dit également avoir sollicité la convocation de la Confédération africaine de football (CAF) et de la Fédération royale marocaine de football, en leur qualité d'organisatrices de la rencontre.

"Les preuves doivent être apportées devant le tribunal. Or, aucune preuve n'a été présentée pour établir la culpabilité des supporters sénégalais. Nous estimons qu'il s'agit d'un manque de respect à l'égard de la cour", a soutenu Me Kabou, signalant qu'un incident est survenu à l'audience après son refus de retirer certains de ses propos.

Il a en outre fait savoir que deux plaintes avaient été déposées par les supporters sénégalais après leur arrestation pour coups et blessures, précisant que ces éléments ne figurent pas dans le dossier.

"Nos compatriotes doivent être jugés sur la base de preuves matérielles", a-t-il soutenu.

Selon la défense, certains des condamnés pourraient être libérés samedi. "Les supporters sénégalais ont fait preuve de beaucoup de dignité à l'annonce du délibéré", a-t-il salué.

Me Kabou estime par ailleurs qu'il s'agit d"'une judiciarisation d'une défaite après une finale".

Il a indiqué que la défense va rendre compte aux autorités sénégalaises, tout en précisant qu'un pourvoi en cassation n'est pas envisagé à ce stade.