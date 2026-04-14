Tunisie: Lancement imminent de la plateforme numérique « Taamir » pour les permis de construire

La Tunisie s'apprête à lancer la plateforme nationale de gestion des permis de construire « Taamir », dans le cadre de son programme de transformation numérique de l'administration publique. Cette initiative vise à améliorer la qualité des services administratifs et à simplifier les procédures au profit des citoyens et des entreprises.

Le projet a été au centre d'une journée d'information organisée lundi au Centre de formation et d'appui à la décentralisation, sous l'égide de la Direction générale de la prospective et de l'accompagnement du processus de décentralisation, en partenariat avec l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ). La rencontre a réuni des représentants de plusieurs ministères, des structures centrales ainsi que des municipalités pilotes.

Cette réunion s'inscrit dans la phase finale de préparation au déploiement de la plateforme « Taamir », considérée comme une étape clé dans la numérisation du processus d'octroi des permis de construire, avec pour objectif de renforcer l'efficacité et la transparence.

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La nouvelle plateforme permettra d'intégrer les permis de construire au portail national unifié des services administratifs. Elle vise ainsi à réduire les délais, simplifier les étapes et limiter le nombre d'intervenants, tout en permettant la soumission des demandes à distance et la délivrance des autorisations en temps réel, sans recours systématique au traitement manuel.

Elle prévoit également la collecte automatique des données auprès des différentes administrations publiques afin d'accélérer le traitement des dossiers, ainsi que l'introduction de solutions de paiement électronique, bancaires et postales, en remplacement des timbres fiscaux traditionnels, avec une traçabilité numérique complète des transactions.

Les participants à cette journée ont souligné l'importance du renforcement des services numériques publics et du développement des infrastructures digitales de l'administration, dans le cadre de la vision nationale de transformation numérique 2026-2030. Cette stratégie vise à mettre en place une administration moderne, efficace et transparente.

Le lancement de « Taamir » devrait ainsi constituer une étape stratégique vers une administration plus performante et des services publics plus accessibles et plus proches des citoyens.