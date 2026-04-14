Gabon: Le 12 avril 2025 - Une date populaire historique pour un nouveau départ

tribune

Le souvenir est encore vif. Nous sortions d'une campagne ardente, portés par un souffle d'espérance qui parcourait chaque province, chaque ville, chaque foyer de notre Nation. Un cri de ralliement, devenu un serment, résonnait alors : « C'BON ».

Mais au-delà du slogan, ce 12 avril 2025 restera dans l'histoire comme le jour où le Gabon a rompu avec ses vieux démons. Pour quiconque a gardé en mémoire les cicatrices de 2009, 2016 ou 2023, ce scrutin fut une véritable révolution.

Pour la première fois, l'imminence des résultats ne rimait pas avec l'angoisse, mais avec l'impatience sereine d'un peuple prêt à valider sa propre transformation, déjà amorcée bien avant le passage aux urnes.

Cette date a marqué un tournant irréversible dans notre vie nationale. En portant massivement le Président Brice Clotaire Oligui Nguema à la tête de l'État, les Gabonais n'ont pas simplement élu un homme ; ils ont validé une direction. Ce choix portait en lui une exigence sacrée : celle d'un changement tangible et d'une avancée digne pour tous.

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Il nous faut comprendre ce moment non comme une finalité, mais comme le véritable point de départ d'une vision politique destinée à s'inscrire dans la durée. Le 12 avril fut l'acte fondateur d'un contrat social renouvelé.

L'un des plus grands héritages de ce moment populaire demeure son caractère inclusif. Le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema a réussi le pari, hier impensable, de réconcilier les contraires. Sous sa bannière, ceux que la politique séparait autrefois se sont assis à la même table. Il a fait primer l'unité sur la discorde, et le pardon sur le ressentiment, car seul l'intérêt supérieur de la Nation commande notre marche.

Cette capacité à rassembler a forgé les prémisses d'une majorité présidentielle. C'est ensemble, au-delà des clivages partisans, que nous avons conduit à son terme le processus de transition initié le 30 août 2023. C'est ensemble que nous avons porté la nouvelle Constitution en 2024. Et c'est encore ensemble que nous avons transformé cet élan en une victoire démocratique éclatante en avril 2025.

Aujourd'hui, notre détermination doit rester intacte. Soutenir la vision du Chef de l'État, c'est porter un projet de société qui place chaque citoyen au coeur de l'action publique. Qu'il s'agisse de l'accès à l'eau, à l'électricité, de la création d'emplois ou de la transformation industrielle de notre pays, le chantier est vaste.

Certes, l'oeuvre de toute une nation ne s'achève pas en un an. Mais nous sommes les témoins privilégiés de la détermination inébranlable du Président de la République.

Merci, Monsieur le Président, de nous avoir offert ce que nous croyions impossible : une élection présidentielle vécue dans la paix, sans crainte et sans violence. Cet apaisement, à lui seul, était déjà historique. Le chemin est tracé, et c'est avec cette même ferveur que nous continuerons à bâtir, sous votre leadership, l'édifice Gabon.