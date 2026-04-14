Gabon: Rencontres citoyennes à Owendo - L'AIR au coeur de la co-construction politique

Dans une dynamique de dialogue institutionnel et de proximité citoyenne, l'Alliance Indépendante pour le Renouveau (AIR) a clôturé ce weekend la première phase de ses rencontres citoyennes à Owendo, marquant ainsi une étape importante dans sa démarche de co-construction politique avec les autorités locales et les populations.

Les rencontres citoyennes marquant l'ouverture de l'année politique de l'Alliance Indépendante pour le Renouveau (AIR) se sont achevées ce weekend, pour leur première phase, sur une note de satisfaction et de maturité politique.

Ce mouvement à caractère politique, qui s'est fait connaître auprès des populations owendoises lors des élections législatives et municipales de septembre et octobre 2025 à travers un discours résolument tourné vers le renouveau, confirme ainsi son ancrage territorial et sa volonté de dialogue institutionnel.

Dans cette dynamique, le secrétaire exécutif de l'AIR, Eugène-Boris Elibiyo, a souligné que cette démarche s'inscrit dans une vision claire de gouvernance participative et de responsabilité politique : « Ces rencontres ne sont pas de simples civilités politiques. Elles traduisent notre volonté de replacer l'écoute des populations et le dialogue institutionnel au centre de l'action publique locale. »

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La séquence institutionnelle s'est d'abord conclue par une audience avec le sénateur de la commune d'Owendo, Samuel Agnossi, figure de représentation territoriale au sein de la chambre haute du Parlement. Les échanges ont permis d'aborder les enjeux stratégiques liés au développement global de la commune, avec un accent particulier sur la cohérence des politiques publiques et la consolidation de la gouvernance locale.

À ce niveau, le secrétaire exécutif de l'AIR a insisté sur la nécessité d'une meilleure articulation entre les institutions : « Il est essentiel que chaque niveau de représentation joue pleinement son rôle afin que les préoccupations des populations ne restent pas des discours, mais deviennent des actions concrètes et coordonnées. »

Dans la continuité de cette démarche, des séances de travail structurées avaient été organisées en amont avec l'honorable députée du 2e arrondissement, Jeanne Mbagou. Les discussions ont porté sur les préoccupations législatives majeures, notamment la traduction des attentes citoyennes en initiatives parlementaires concrètes.

Une attention particulière a été accordée à des questions d'actualité et de portée nationale, notamment la réforme de la loi sur la taxe foncière ainsi que les réflexions en cours autour du nouveau code de nationalité, deux instruments juridiques structurants aux implications directes sur la vie des citoyens et l'organisation socio-économique du territoire.

Sur ces enjeux, le secrétaire exécutif de l'AIR a rappelé l'importance de la pédagogie politique : « Les grandes réformes ne peuvent réussir que si elles sont comprises, expliquées et portées avec les populations. Notre rôle est aussi d'assurer ce lien entre la loi et le vécu citoyen. »

La rencontre avec le maire du 2e arrondissement, Christian Mvou Kolongo, a ensuite permis d'aborder les questions opérationnelles et techniques liées à la gestion de proximité. Les échanges ont mis en lumière les défis de l'administration municipale, les besoins en infrastructures de base ainsi que les leviers d'action nécessaires pour améliorer durablement les conditions de vie des populations.

Dans ce cadre, le secrétaire exécutif de l'AIR a réaffirmé la philosophie de proximité du mouvement : « La politique locale doit être d'abord une politique du quotidien. C'est dans les réalités des quartiers que se mesure l'efficacité de l'action publique. »

Dans une dynamique constructive et apaisée, ces échanges ont été marqués par un esprit de respect mutuel. Chacun des responsables rencontrés a salué la posture républicaine, l'inspiration politique et la hauteur de vue des membres de l'AIR, pourtant adversaires lors des dernières échéances électorales.

Cette reconnaissance mutuelle illustre l'émergence d'un modèle politique nouveau à Owendo, fondé sur le dialogue, la convivialité institutionnelle et la co-construction, au service exclusif de l'intérêt général.

Ainsi, à travers cette première phase de rencontres citoyennes, l'Alliance Indépendante pour le Renouveau pose les bases d'une action politique responsable, ancrée dans l'écoute des populations et ouverte à la collaboration avec l'ensemble des forces vives de la commune d'Owendo.