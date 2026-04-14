Madagascar: Manifestations - La Gen Z dénonce des arrestations

14 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Garry Fabrice Ranaivoson

Six. Il s'agit du nombre de ses membres qui seraient sans nouvelles, ou qui auraient fait l'objet d'arrestations, affirme la Gen Z sur ses plateformes numériques.

Depuis dimanche, cette organisation rassemblant des jeunes qui ont été au front des manifestations de septembre et octobre multiplie les appels de détresse quant à la «disparition» ou encore «l'interpellation» de leurs camarades.

Sur la place du 13 mai, à Analakely, samedi, la Gen Z a dénoncé des cas «d'intimidation» à leur encontre. Le fait que l'un des leurs aurait déjà été interpellé a également été affirmé après leur manifestation de vendredi. Le lendemain, soit dimanche, en fin d'après-midi, l'organisation a émis des appels à l'aide sur les réseaux sociaux en affirmant que Miora, l'une de ses porte-voix, n'aurait plus donné de ses nouvelles depuis plusieurs heures. C'est elle qui a lu la déclaration de la Gen Z sur la place du 13 mai, la veille.

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Une nouvelle alerte a été donnée au motif que l'époux de Miora et Nomena, un autre membre de la Gen Z auraient été interpellés «à l'issue d'une course-poursuite avec un tout-terrain noir au By Pass». Selon l'organisation, ils avaient été contactés pour récupérer Miora dans une station-service située près d'Iavoloha. Par ailleurs, la Gen Z a dénoncé hier la supposée détention de Herizo Andriamanantena, l'une de ses figures, à la brigade criminelle d'Anosy.

Questionné par la presse sur ces faits, en marge de son discours-programme à l'Assemblée nationale, hier, Mamitiana Rajaonarison, Premier ministre, a déclaré, «mener les enquêtes ne relève pas des attributions du gouvernement. Si vous voulez en savoir plus, il serait mieux de demander à l'entité concernée quelle est la raison de l'enquête, ou bien il serait plus judicieux d'attendre l'issue de l'enquête».

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