Togo: La stabilité macroéconomique tient bon

13 Avril 2026
Togonews (Lomé)

En mars 2026, le taux d'inflation s'est établi à 0,1 %, identique au mois de février, poursuivant une tendance baissière amorcée depuis décembre 2024 où il atteignait encore 2,9 %. Le pays reste ainsi bien en deçà du seuil de 3 % fixé par les critères de convergence de l'UEMOA.

En mars 2026, le taux d'inflation s'est établi à 0,1 %, identique au mois de février, poursuivant une tendance baissière amorcée depuis décembre 2024 où il atteignait encore 2,9 %.

Le pays reste ainsi bien en deçà du seuil de 3 % fixé par les critères de convergence de l'UEMOA.

Cette performance est d'autant plus remarquable qu'elle intervient dans un contexte international particulièrement turbulent : guerres en Ukraine et au Moyen-Orient, flambée des prix énergétiques et perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales.

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Cette maîtrise de l'inflation est le fruit d'une stratégie gouvernementale volontariste, déployée dans le cadre de la Feuille de route 2020-2025, souligne l'INSEED (Institut national de la statistique).

Parmi les mesures clés : la stabilisation des prix des produits de première nécessité - céréales, huiles, farines-, le maintien des prix du carburant, du gaz, de l'eau et de l'électricité sans ajustement à la hausse, des allègements fiscaux ciblés et des appuis directs aux ménages les plus vulnérables.

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