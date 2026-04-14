Sénégal: Le pays et l'UNESCO consolident leur partenariat pour la paix et le développement durable

Le Sénégal et l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) entendent donner un nouvel élan à leur coopération. En audience ce 13 avril 2026 au siège de l'institution à Paris, Son Excellence Cheikh Niang, ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, a échangé avec Khaled El-Enany sur les priorités communes des deux parties.

Au coeur des discussions : la promotion de la paix et l'accélération de la mise en oeuvre des Objectifs de développement durable (ODD). Les deux responsables ont salué la convergence de leurs visions et insisté sur l'urgence de renforcer les initiatives multilatérales face aux défis globaux.

Cette rencontre a également été l'occasion de réaffirmer la solidité des relations entre Dakar et UNESCO. Les deux parties ont exprimé leur volonté d'intensifier leur collaboration, notamment dans la perspective de grands rendez-vous internationaux. Parmi ceux-ci figurent la troisième Conférence des Nations unies sur l'eau ainsi que les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, dont l'organisation constitue un enjeu majeur pour le Sénégal.

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Au-delà de ces échéances, le Sénégal entend poursuivre son engagement actif au sein de l'organisation onusienne, notamment à travers les mandats qui lui sont confiés. Une implication qui s'inscrit dans une tradition diplomatique forte, héritée de figures emblématiques comme Amadou Mahtar Mbow, dont l'action continue d'inspirer la politique internationale du pays.