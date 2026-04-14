Algérie: Engagement à promouvoir les valeurs du dialogue, de la paix et de la coexistence

ALGER — La visite officielle du pape Léon XIV en Algérie, la première d'un souverain pontife depuis l'indépendance, a été marquée, au 1er jour, lundi, par l'engagement à promouvoir les valeurs de dialogue, de paix et de coexistence.

A l'invitation du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Pape Léon XIV a entamé sa visite par un accueil officiel à l'aéroport international Houari-Boumediene, où il a passé en revue des détachements des forces de l'Armée nationale populaire (ANP) avant de se rendre au Sanctuaire du Martyr pour se recueillir à la mémoire des martyrs de la glorieuse Révolution de libération nationale.

Au siège de la Présidence de la République, le président de la République a réservé un accueil officiel au Souverain pontife. Les deux parties ont eu un entretien en tête à tête, suivi par l'échange de cadeaux symboliques.

Par la suite, le Pape s'est rendu à Djamaa El-Djazaïr, où il a été accueilli par le président de la République qui a prononcé un discours, réaffirmant "la disponibilité totale et inébranlable de l'Algérie à poursuivre sa coopération étroite avec le Vatican".

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Le président de la République a appelé à faire prévaloir "l'esprit de compréhension sur la division, le dialogue sur la confrontation, et la coexistence sur l'hostilité".

Il a ajouté que Sa Sainteté le Pape est "le plus digne porteur du flambeau des valeurs humaines et spirituelles rassembleuses : celles de la liberté, du dialogue et de la coexistence pacifique", soulignant que "l'Algérie reste résolument engagée à les soutenir et à les promouvoir dans tous les espaces régionaux auxquels elle appartient, et bien au-delà de ses espaces".

Il a également rappelé l'héritage commun de saint Augustin, natif de Thagaste (Souk Ahras), et de l'émir Abdelkader.

Pour sa part, le pape Léon XIV a salué un peuple algérien "profondément enraciné dans les valeurs de solidarité, d'acceptation de l'autre et d'esprit collectif", louant son hospitalité et sa grande générosité.

Il a indiqué, à cette occasion, être venu "en témoin de paix et d'espérance, auxquelles le monde aspire profondément et pour lesquelles le peuple algérien a toujours oeuvré, lui qui n'a jamais cédé aux épreuves, car enraciné dans les valeurs de solidarité, d'acceptation de l'autre et d'esprit collectif, tissées dans le quotidien de millions de personnes humbles et bienveillantes, des personnes fortes et tournées vers l'avenir, que ni la force ni la richesse n'aveuglent et qui ne sacrifient pas la dignité de leurs compatriotes pour des intérêts personnels ou ceux d'un groupe".

Sur l'esplanade de Riad El Feth, le souverain pontife a salué, dans un message prononcé devant des délégations venues l'accueillir, l'Algérie comme "carrefour des cultures et des religions, forte de ses racines et de l'espoir de sa jeunesse", réaffirmant sa capacité à contribuer à la stabilité et au dialogue au sein de la communauté internationale et sur les deux rives de la Méditerranée.

Par ailleurs, le Pape a visité les différentes structures religieuses et cultuelles de Djamaa El-Djazaïr, accompagné du ministre recteur de cette institution, cheikh Mohamed Maâmoune Al-Kacimi Al-Hoceini, et du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf.

A cette occasion qui constitue une halte pour le renforcement du dialogue interreligieux et l'ancrage des valeurs de coexistence, il a signé le livre d'or et échangé des présents.

Le Pape Léon XIV s'est rendu également à la basilique Notre-Dame d'Afrique, sur les hauteurs d'Alger, où il a présidé une cérémonie religieuse.