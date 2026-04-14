Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 14 avril 2026

revue de presse

Bénin : Romuald Wadagni élu président avec 94,05 % des voix

Au terme d'un scrutin largement annoncé comme joué d'avance, Romuald Wadagni a été élu président de la République du Bénin avec 94,05 % des voix, selon les résultats provisoires proclamés dans la nuit de lundi à mardi par la Commission électorale nationale indépendante (Cena), sur la base de 90 % des bulletins dépouillés.

Ministre des Finances et candidat de la majorité présidentielle, il succède à Patrice Talon, qui quitte le pouvoir conformément à la Constitution après deux mandats. Soutenu par les forces de la majorité et donné grand favori avant le vote, Romuald Wadagni s'impose très largement face à son unique adversaire, l'opposant modéré Paul Hounkpè, crédité de 5,95 % des suffrages. [Source Africanews]

BP renforce sa présence en Namibie avec trois blocs offshore en eaux profondes

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le groupe pétrolier britannique BP a acquis une participation de 60 % dans trois blocs d'exploration offshore en Namibie, confirmant l'intérêt croissant des majors pour les eaux profondes africaines et le potentiel énergétique du continent.

L'opération, saluée par la Chambre africaine de l'énergie (AEC), porte sur les blocs PEL 97, PEL 99 et PEL 100 situés dans le bassin de Walvis. Elle confère à BP le rôle d'opérateur et marque une nouvelle étape dans l'expansion de ses activités amont en Afrique. Les actifs ont été acquis auprès d'Eco Atlantic Oil & Gas, permettant au groupe de se positionner à proximité du bassin de l'Orange, devenu l'un des principaux foyers d'exploration offshore ces dernières années. [Source Apanews]

Alerte rouge sur l'attiéké : Le « pain des Ivoiriens » menacé par un virus ?

C'est une onde de choc qui parcourt les marchés d'Adjamé jusqu'à Cocody. L'attiéké, pilier incontesté de la gastronomie ivoirienne et produit d'exportation stratégique, fait face à une menace sans précédent. Un virus ravageur du manioc, venu d'Afrique de l'Est, progresse vers les zones de production nationales, faisant planer le spectre d'une pénurie généralisée et d'une explosion des prix.

Le coupable a un nom scientifique complexe, mais les conséquences de son passage sont terriblement simples : la destruction systématique des plantations de manioc. Ce virus, identifié par les experts agronomiques comme une variante agressive de la striure brune du manioc, la souche ougandaise du virus de la mosaïque du manioc (EACMV-Ug) a déjà fait des ravages dans la région des Grands Lacs et atteint maintenant l'Afrique de l'Ouest. [Source Afrik.com]

CAN 2025 : Les peines de prison confirmées en appel pour 18 supporters sénégalais

La justice marocaine a confirmé, lundi, en appel les peines de prison prononcées contre 18 supporters sénégalais pour leur implication dans les incidents ayant marqué la finale de la CAN 2025 à Rabat.

La Cour d'appel de Rabat a confirmé lundi les peines de prison allant de trois mois à un an infligées à 18 supporters sénégalais pour hooliganisme. Le parquet avait pourtant requis un alourdissement des sanctions, sans être suivi par la juridiction. Les accusés, détenus depuis la finale du 18 janvier, étaient poursuivis pour des faits incluant violences contre les forces de l'ordre, dégradations, invasion de la pelouse et jets de projectiles. [Source Africa Radio]

Pour l'Algérie, la loi sur la restitution des biens culturels pillés aura un impact limité

Les pièces d'artillerie saisies lors de la prise d'Alger, en 1830, et la majeure partie des possessions de l'émir Abd El-Kader échappent au champ de la loi-cadre examiné au Parlement.

Une avancée certes, mais aux retombées algériennes limitées. Ceux qui attendaient du projet de loi-cadre sur la restitution des biens culturels, adopté lundi 13 avril par l'Assemblée nationale – une commission mixte paritaire avec le Sénat s'en saisira prochainement –, un levier pour hâter l'apaisement mémoriel avec l'Algérie en seront pour leurs frais.

L'échelle des rétrocessions d'objets saisis durant la guerre de conquête (1830-1847) que la loi rendra possibles après sa promulgation reste, en effet, très en deçà des attentes de l'Algérie. [Source Le Monde Afrique]

Madagascar : Six mois de pouvoir militaire, quel bilan pour les jeunes ?

À Madagascar, cela fait aujourd'hui six mois que les militaires du Capsat ont pris le pouvoir. L'occasion de demander à la jeunesse malgache le bilan qu'elle tire des premiers mois du régime de la Refondation, elle qui a joué un rôle crucial dans la contestation contre Andry Rajoelina en investissant la rue pendant trois semaines en septembre et octobre 2025.

À l'université d'Antananarivo, les jeunes rencontrés portent un regard pour le moins sévère, estimant que les autorités de transition n'ont pas rompu avec les pratiques du précédent régime. [Source RFI]

Léon XIV en Afrique centrale - Diplomatie spirituelle et recomposition des équilibres régionaux

Du Cameroun à l'Angola, jusqu'à la Guinée équatoriale, le Vatican investit un espace stratégique entre foi, ressources et pouvoir.

Après l'Algérie les 13 et 14 avril, la tournée africaine du pape Léon XIV en Afrique centrale (Cameroun, Angola et Guinée équatoriale) s'inscrit dans une stratégie globale du Saint-Siège visant à repositionner l'Église catholique au coeur des dynamiques géopolitiques africaines. Cette séquence dépasse largement le cadre religieux : elle touche aux enjeux de stabilité politique, de gouvernance, de ressources naturelles et de recomposition des influences internationales. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Rwanda : Electrification des motos de 30% d'ici 2030

Le Rwanda accélère sa transition vers une mobilité plus propre. À Kigali, les motos électriques gagnent progressivement du terrain dans un secteur dominé par les taxis-motos. Portée par des politiques publiques ambitieuses, cette transformation vise à réduire les coûts pour les conducteurs et les émissions de carbone. Encore minoritaires, ces engins séduisent de plus en plus d'usagers. Une mutation progressive qui redessine le paysage du transport urbain.

Cela fait plus de cinq ans que Blanche DUSENGIMANA fait du taxi-moto à Kigali, la capitale du Rwanda. Elle a commencé par une moto à essence mais après, elle a choisi d'essayer une moto électrique dans son travail de chaque jour. Amoureuse de moto en général, Blanche note une grande différence entre une électrique et une moto à essence. [Source Africa 24]

Moody's relève les perspectives du Ghana en raison de l'amélioration des conditions de financement

Moody's Ratings a relevé la perspective du Ghana de stable à positive tout en confirmant sa note souveraine à long terme à Caa1, citant l'amélioration des conditions de financement nationales.

L'agence a déclaré que la baisse des coûts d'emprunt et le renforcement de la discipline budgétaire soutiennent ce changement. La reprise du marché obligataire national et le retour de l'émission de dette locale devraient réduire les risques de refinancement et améliorer la liquidité.

La baisse de l'inflation a également contribué à l'évolution des perspectives. La croissance des prix à la consommation s'est ralentie pour atteindre environ 3,2 % en mars, ce qui a permis à la Banque du Ghana de réduire les taux d'intérêt et d'alléger les rendements intérieurs. [Source Daba Finance]

Nigeria : Au moins 56 morts sur un marché après des frappes militaires, une enquête ouverte

Les frappes ont visé samedi le marché de Jilli, situé dans l’État de Yobe, près de la frontière avec l’État de Borno, alors que des avions militaires poursuivaient des combattants territoires dans la zone.

Au moins 56 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors de frappes aériennes menées par l’armée nigériane sur un marché dans le nord-est du pays, ont rapporté plusieurs médias, tandis qu’une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances du drame.

Les frappes ont visé samedi le marché de Jilli, situé dans l’État de Yobe, près de la frontière avec l’État de Borno, alors que des avions militaires poursuivaient des combattants territoires dans la zone, selon des témoignages d’habitants et des organisations de défense des droits humains. [Source aa.com]