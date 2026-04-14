Afrique: Ethiopian Airlines renforce ses ambitions en connectant davantage l'Afrique au monde

Addis-Abeba — Ethiopian Airlines, premier groupe aérien du continent africain, poursuit activement son expansion en consolidant les liaisons intra-africaines tout en étendant son réseau à l'échelle mondiale.

La compagnie s'impose ainsi comme un acteur clé de l'intégration économique de l'Afrique et de son ouverture internationale.

Dans une déclaration à l'Agence de presse éthiopienne, le directeur général Mesfin Tassew a indiqué que la compagnie dessert actuellement 66 destinations en Afrique, avec l'objectif de renforcer encore davantage la connectivité régionale, considérée comme essentielle pour exploiter pleinement le potentiel économique du continent.

Au-delà de l'Afrique, Ethiopian Airlines affiche également de fortes ambitions à l'international. Avec déjà 145 destinations réparties sur les cinq continents, elle prévoit d'étendre son réseau à 243 destinations d'ici 2040.

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Cette stratégie s'inscrit dans une vision à long terme qui combine expansion commerciale et contribution au développement global.

La compagnie place la connectivité au cœur de son action, la considérant comme un levier majeur de transformation économique.

Mesfin Tassew a souligné que le renforcement des liaisons aériennes joue un rôle déterminant dans la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), en facilitant les échanges commerciaux, en stimulant le tourisme et en encourageant une coopération économique plus étroite entre les pays africains.

Une meilleure connectivité permet ainsi au continent de renforcer sa compétitivité sur la scène mondiale.

Pour concrétiser cette ambition, la compagnie multiplie les partenariats avec d'autres transporteurs africains afin de bâtir un réseau aérien intégré.

Cette approche vise à offrir aux passagers des déplacements plus fluides, des coûts réduits et un accès élargi à travers le continent.

Au-delà de ses objectifs commerciaux, Ethiopian Airlines inscrit son développement dans une vision plus large.

Son dirigeant a notamment souligné l'alignement de sa stratégie avec l'Agenda 2063, feuille de route de l'Afrique pour une transformation socio-économique durable.

Dans cette perspective, le transport aérien devient un outil au service de l'unité, de la croissance et du progrès.

Alors que la compagnie célèbre ses 80 ans d'existence depuis sa création en 1946, elle mesure le chemin parcouru -- d'une petite compagnie nationale à un acteur majeur de l'aviation mondiale -- tout en poursuivant résolument ses ambitions futures.

À travers sa vision 2040, Ethiopian Airlines ne se limite pas à étendre son réseau : elle contribue activement à façonner une Afrique plus connectée, plus intégrée et plus compétitive.