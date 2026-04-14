Nigeria: Dangote prévoit une introduction en bourse panafricaine pour sa raffinerie dans le cadre d'une cotation historique

Aliko Dangote prévoit d'introduire les actions de la raffinerie Dangote sur plusieurs bourses africaines, dans ce qui pourrait devenir l'une des offres d'actions les plus importantes et les plus complexes du continent.

L'introduction en bourse sera structurée comme une cotation panafricaine, avec une cotation primaire prévue sur la bourse nigériane et un accès transfrontalier pour les investisseurs sur d'autres marchés.

Les conseillers de l'opération sont Stanbic IBTC Capital, Vetiva Advisory Services et FirstCap. L'offre pourrait impliquer la vente de 5 à 10 % de la société, avec un produit potentiel pouvant atteindre 5 milliards de dollars.

La raffinerie, évaluée à environ 20 milliards de dollars, traite actuellement 650 000 barils par jour et devrait augmenter sa capacité à environ 1,4 million de barils par jour.

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La cotation devrait ouvrir l'accès à des investisseurs institutionnels et particuliers dans toute l'Afrique, y compris des fonds de pension et des gestionnaires d'actifs, alors que le groupe cherche à financer une nouvelle expansion.

Points clés à retenir

L'introduction en bourse prévue par Dangote représente un changement dans la manière dont les grands actifs industriels africains sont financés et détenus. Historiquement, les projets de cette taille ont été largement financés par des capitaux étrangers, avec une participation limitée des investisseurs locaux. Une cotation sur plusieurs marchés pourrait changer la donne en permettant de lever des capitaux sur plusieurs places boursières africaines, en augmentant la liquidité et en élargissant la base d'investisseurs.

En cas de succès, l'opération pourrait servir de modèle pour d'autres secteurs tels que l'exploitation minière, les infrastructures et l'énergie, où les besoins en capitaux importants ont limité l'actionnariat local. Pour les bourses, l'opération offre la possibilité d'approfondir l'activité du marché et d'attirer des flux d'investissements transfrontaliers. Toutefois, l'exécution sera complexe et nécessitera un alignement des systèmes réglementaires, de l'infrastructure de règlement et des cadres d'accès aux investisseurs.

La gouvernance, la transparence et la tarification seront également essentielles pour garantir la confiance des investisseurs. Pour les investisseurs, l'introduction en bourse offre une exposition à l'un des plus grands actifs industriels de l'Afrique, lié à la sécurité énergétique et aux chaînes d'approvisionnement régionales. D'une manière plus générale, l'introduction en bourse pourrait marquer une étape vers une plus grande intégration des marchés de capitaux africains et une évolution vers le financement de la croissance à partir du continent.