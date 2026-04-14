Sénégal: Préparatifs des JOJ - L'Assemblée nationale réaffirme son engagement aux côtés du COJOJ

En prélude à l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), le Président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a accordé une audience, ce lundi 13 avril, à une délégation du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ), conduite par son président, Mamadou Diagna Ndiaye.

Cette rencontre a été l'occasion de faire le point sur l'état d'avancement des préparatifs de cet événement sportif d'envergure internationale que le Sénégal s'apprête à accueillir. Les discussions ont notamment porté sur les principaux enjeux organisationnels et stratégiques, dans un contexte où les autorités entendent faire de ces Jeux une vitrine du savoir-faire national.

Au cours des échanges, la délégation du COJOJ a salué l'engagement constant du Président de l'Assemblée nationale en faveur du développement du sport. Elle a, par ailleurs, sollicité l'appui des pouvoirs publics afin de garantir la réussite de cet important rendez-vous.

Se disant rassuré par le niveau de mobilisation des différentes parties prenantes, El Malick Ndiaye a mis en avant les opportunités qu'offrent les JOJ pour le Sénégal. Il a notamment qualifié l'événement de « belle attraction », susceptible de renforcer la visibilité et l'attractivité du pays à l'international.

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Le Président de l'Assemblée nationale a, en outre, appelé à une implication accrue de l'ensemble des acteurs nationaux. Il a réaffirmé, dans ce sens, la disponibilité de l'institution parlementaire à accompagner toutes les initiatives visant à assurer le plein succès des Jeux olympiques de la jeunesse.