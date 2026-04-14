Sénégal: Bourse - La BRVM renoue avec des transactions de plus de 7 milliards de FCFA ce lundi 13 avril 2026

Après le 9 avril 2026 où elle avait enregistré 7,739 milliards FCFA, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a récidivé ce lundi 13 avril 2026 avec des transaction de plus de 7 milliards de FCFA.

En effet, le marché a enregistré 7,914 milliards FCFA de transactions contre 2,652 milliards FCFA le vendredi 10 avril 2026. Ces fortes transactions ont eu pour soubassement une valeur transigée de 7,051 milliards FCFA au niveau du compartiment des obligations. Il s'agit plus précisément d'une transaction portant sur 718 903 obligations Etat du Sénégal 6,00% 2023-2028 pour une valeur totale de 7,045 milliards FCFA.

Concernant la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 90,144 milliards, passant de 15 668,243 milliards FCFA la veille à 15 578,099 milliards FCFA ce 13 avril 2026.

Celle du marché des obligations a aussi enregistré une baisse de 11,551 milliards FCFA, se situant à 11 920,480 milliards FCFA contre 11 932,031 milliards FCFA le 10 avril 2026.

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Les indices clés sont tous en baisse pour la seconde journée consécutive. L'indice BRVM composite s'est ainsi contracté de 0,58% à 404,04 points contre 406,38 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est aussi en baisse de 0,74% à 190,27 points contre 191,68 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige a cédé 1,15% à 156,87 points contre 158,70 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il a baissé de 0,04% à 283,53 points contre 283,64 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation négative de 0,58% à 155,59 points contre 156,49 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Unilever Côte d'Ivoire (plus 6,89% à 61 995 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (plus 5,13% à 4 200 FCFA), Erium Côte d'Ivoire (plus 5,07% à 3 215 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (plus 2,59% à 11 900 FCFA) et NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 2,55% 1 405 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres TotalEnergies Marketing Sénégal (moins 4,91% à 3 000 FCFA) , BICICI Côte d'Ivoire (moins 4,26% à 22 500 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (moins 3,67% à 15 615 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 3,46% à 4 190 FCFA) et Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 2,87% à 4 900 FCFA).