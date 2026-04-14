Afrique: Le Premier ministre Abiy Ahmed a reçu le président libérien Joseph Nyuma Boakai à l'occasion de sa visite officielle en Éthiopie.

Addis-Abeba — Le premier ministre, Abiy Ahmed, a réservé un accueil chaleureux au président du Libéria, Joseph Nyuma Boakai, à son arrivée dans la capitale éthiopienne ce lundi soir.

Le président Boakai a atterri à l'Aéroport international de Bole, où il a été personnellement accueilli par le Premier ministre, dans une atmosphère conviviale et cordiale.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a déclaré : « Bienvenue sur la terre de vos origines, où se construit l'avenir, Monsieur le Président Joseph Nyuma Boakai de la République du Libéria. Je me réjouis des échanges constructifs que nous aurons au cours de votre visite. »

Cette visite officielle vise à consolider les relations diplomatiques et à intensifier la coopération entre l'Éthiopie et le Libéria dans plusieurs domaines d'intérêt commun.