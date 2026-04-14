Afrique: Le Premier ministre Abiy Ahmed a reçu le président libérien Joseph Nyuma Boakai à l'occasion de sa visite officielle en Éthiopie.

13 Avril 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le premier ministre, Abiy Ahmed, a réservé un accueil chaleureux au président du Libéria, Joseph Nyuma Boakai, à son arrivée dans la capitale éthiopienne ce lundi soir.

Le président Boakai a atterri à l'Aéroport international de Bole, où il a été personnellement accueilli par le Premier ministre, dans une atmosphère conviviale et cordiale.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a déclaré : « Bienvenue sur la terre de vos origines, où se construit l'avenir, Monsieur le Président Joseph Nyuma Boakai de la République du Libéria. Je me réjouis des échanges constructifs que nous aurons au cours de votre visite. »

Cette visite officielle vise à consolider les relations diplomatiques et à intensifier la coopération entre l'Éthiopie et le Libéria dans plusieurs domaines d'intérêt commun.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.