Libye: Le pays adopte un budget des dépenses publiques unifié pour la première fois depuis treize ans

Wikipedia/weisserstier de Wien
Les locaux de la Banque centrale de Libye à Tripoli.
13 Avril 2026
Radio France Internationale

La mission d'appui des Nations-unies en Libye (Manul) a salué l'accord pour unifier les dépenses publiques à l'échelle de la Libye, divisée entre deux organes législatifs. L'accord a été signé, samedi 11 avril, une première depuis 2013. L'accord obtenu sous l'égide des États-Unis a été salué par la Banque centrale libyenne.

Cette étape « reflète un progrès réel vers l'unification de la politique budgétaire et le renforcement de la bonne gestion des dépenses publiques », a déclaré la Banque centrale libyenne. Elle estime que ce nouvel accord renforcera la stabilité financière du pays.

Ce consensus a été obtenu, suite à plusieurs réunions qui ont eu lieu, ces derniers mois, en présence de Massad Boulos, le conseiller spécial du président américain pour l'Afrique et le Moyen-Orient.

L'accord a été signé par Issa al-Arebi, du côté de l'Est libyen, représentant le Parlement basé à Benghazi, et d'Abdeljalil al-Chawish, représentant du Haut Conseil d'État, à Tripoli.

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Le Premier ministre Dbeibah a salué le conseiller américain pour son « soutien aux efforts de médiation ayant conduit à cet accord ». Dans un communiqué, il indique cependant que le véritable test reste « l'engagement sérieux de toutes les parties pour des résultats concrets ».

Malgré des recettes pétrolières de 22 milliards de dollars, l'an dernier, en hausse de plus de 15 % sur un an, la dépréciation du dinar s'est accélérée. La Libye fait face à un déficit de 9 milliards de dollars, selon la banque centrale.

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