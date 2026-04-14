Sénégal: Développement du secteur privé - Le Sénégal met en place sa stratégie

Le ministère sénégalais en charge de l'Economie, du plan et de la coopération a organisé, ce lundi, 13 avril, en collaboration avec le Collectif des journalistes économiques du Sénégal (Cojes), une session de partage dédiée à la Stratégie nationale de développement du secteur privé et de promotion de l'investissement (Sndspi).

Représentant le ministre Abdourahmane Sarr en mission, le Secrétaire général Mouhamadou Bamba Diop a rappelé que cette stratégie s'inscrit dans la Vision Sénégal 2050 et vise à accompagner la transformation structurelle de l'économie nationale. L'ambition est de bâtir un modèle de croissance plus compétitif, inclusif et durable, reposant sur un secteur privé fort.

Pensée comme un véritable levier d'action, la Sndspi (Stratégie nationale de développement du secteur privé et de promotion de l'investissement) met l'accent sur des résultats qui se veulent concrets et durables. Elle repose sur le renforcement de la compétitivité des pôles territoriaux, l'amélioration de l'environnement des affaires à travers des réformes structurantes, ainsi que l'accompagnement des entreprises, notamment les Petites et moyennes entreprises (Pme), dans leur accès au financement et aux marchés. Les autorités insistent également sur la nécessité d'un suivi-évaluation rigoureux et d'une meilleure coordination des interventions.

Lors de l'atelier organisé à l'intention du Collectif des journalistes économiques (Cojes), la directrice du développement du secteur privé, Mme Jouldée Soumaré, a présenté les grandes orientations de cette stratégie ambitieuse, qui vise à faire du secteur privé « un moteur central de création de richesses et d'emplois ».

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La stratégie s'articule autour de trois axes majeurs. Le premier concerne la compétitivité des pôles territoriaux, avec un accent sur le développement de chaînes de valeur à fort potentiel, la structuration des filières et le renforcement des identités économiques locales.

Le second axe porte sur la facilitation des affaires et de l'investissement privé, à travers l'amélioration des facteurs de production et des réformes du cadre juridique et institutionnel, incluant notamment le Code des investissements, le Code du travail et le Code général des impôts. Enfin, le troisième axe vise à renforcer l'appui aux entreprises afin d'améliorer leur compétitivité et leur résilience.

À travers ces orientations, la Sndspi entend impulser une transformation en profondeur de l'économie sénégalaise, en créant des écosystèmes économiques dynamiques et attractifs dans les territoires, capables de générer des opportunités d'emplois à grande échelle.

Les journalistes économiques, partenaires clés de cette dynamique, sont appelés à jouer un rôle central dans la diffusion d'une information fiable et pédagogique, essentielle à l'appropriation des réformes et au renforcement de la transparence et de la confiance.

Pour sa part, le Coordonnateur du Cojes a salué l'initiative du ministère d'organiser cet atelier de partage qu'il considère comme « une opportunité majeure de renforcement des capacités des professionnels des médias ».

Pour Dialigué Faye, « Cette initiative contribue non seulement à améliorer les capacités des journalistes, mais aussi à renforcer la transparence, la compréhension des réformes et la confiance des investisseurs dans l'économie sénégalaise », souligne-t-il.

Il a également estimé que la Sndspi 2025-2029 constitue un instrument clé pour opérationnaliser l'axe « économie compétitive » de la stratégie nationale de développement, en cohérence avec la Vision Sénégal 2050. Cette stratégie vise à positionner le secteur privé comme moteur central d'une croissance endogène, compétitive et territorialisée.

Dans ce contexte, les journalistes économiques sont appelés à jouer un rôle essentiel : rendre accessibles des politiques publiques parfois complexes, sans en altérer la substance, et contribuer ainsi à éclairer le débat public.

Il a exprimé le souhait de voir se consolider et se pérenniser la collaboration avec le ministère de l'économie, à travers l'organisation régulière de sessions d'échanges et de formations sur les politiques publiques.

Cet atelier marque ainsi une nouvelle étape dans le partenariat entre les autorités publiques et les journalistes économiques, avec pour ambition commune de promouvoir une information de qualité au service du développement économique du Sénégal.