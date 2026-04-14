Congo-Brazzaville: Le courant électrique se fait de plus en plus rare à Brazzaville

Journées et nuits entières sans électricité. C'est le quotidien de plusieurs ménages de Brazzaville, la capitale congolaise, ces derniers jours. Les coupures et les délestages durent des heures incalculables. Les consommateurs hurlent de colère, tandis que la société nationale pointe du doigt, notamment, l'urbanisation de la cité.

De la rivière Djoué, au sud de la ville, à la rivière Ndjiri, au nord, sur plus d'une quarantaine de kilomètres, en passant par le centre-ville, de nombreux quartiers sont souvent privés de courant.

Alex, un père de famille de 57 ans, hurle de colère : « On est fatigués. C'est pénible, vraiment. On passe des nuits, comme ça, sans courant. Ces derniers jours, c'est très pénible », lâche-t-il.

Le même désespoir est exprimé par le jeune Arthur qui habite le quartier Moukondo au centre de la ville : « Pratiquement six jours sans électricité, c'est vraiment un calvaire. Quand c'est comme ça, la nourriture (à conserver) pourrit et vous êtes obligés de la jeter », se lamente-t-il.

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Les coupures répétées et prolongées de courant pénalisent le travail des ouvriers. Jonas et Olivier travaillent respectivement dans les ateliers de menuiserie et de soudure.

« On souffre. Là, c'est depuis le matin qu'on n'a pas le courant. On ne travaille pas. Là, on attend l'arrivée du courant pour faire certaines choses à la machine », dit le menuisier.

« Ces derniers temps, on ne sait pas quoi dire, parce qu'on a du mal à réaliser notre travail. On a fait cinq à six jours sans le courant. Ça nous pénalise. On ne peut pas réaliser le travail et ça nous pose des problèmes », se plaint le soudeur.

Selon la société Énergie électrique du Congo, l'urbanisation accélérée de la ville explique ces coupures. Les postes de distribution de courant sont surchargés et, faute d'entretien, lâchent souvent, se défend-elle.