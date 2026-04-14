Cameroun: La capitale Yaoundé se fait une beauté avant l'arrivée du pape Léon XIV

Léon XIV est attendu mercredi au Cameroun, quatrième visite d'un pape dans ce pays. Yaoundé, la capitale camerounaise, est prête à accueillir le souverain pontife. La ville s'est fait une beauté ces dernières semaines. De nombreuses affiches et banderoles sont visibles dans plusieurs quartiers de la ville.

De l'aéroport de la base 101 jusqu'à l'université catholique de Nkolbisson, l'itinéraire du pape dans Yaoundé a été refait, les routes aménagées, les poubelles dégagées.

Les véhicules affluent par dizaines dans cette laverie, au carrefour MEEC sur l'itinéraire du pape. Il y a moins de deux semaines, d'énormes crevasses ralentissaient les affaires. L'arrivée imminente du pape a tout changé. « Maintenant, on a plus de clients et on travaille bien », se félicite Justus, laveur.

Au quartier Madagascar, une route délabrée depuis plusieurs années et en chantier depuis des mois, a été refaite en moins d'une semaine, au grand bonheur des riverains comme Koffi Ghoda : « On peut dire merci au pape. C'est un soulagement. On peut désormais sortir de la maison pour aller au travail sans problème. »

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Dans le 2e arrondissement de Yaoundé, plusieurs artères ont été retapées, de nombreux amas de détritus ont disparu, les trottoirs ont été aménagés tout le long des itinéraires du pape. Mateo Armel, chauffeur de taxi, apprécie, mais regrette que ce soit fait occasionnellement : « On attend mieux que ça. C'est quand même déplorable qu'un si grand pays d'Afrique centrale, on pense à l'aménager seulement quand l'autorité spirituelle va arriver. C'est regrettable. »

Les mêmes aménagements sont visibles à Douala, capitale économique, comme à Bamenda, dans le Nord-Ouest anglophone, deux des villes où le pape Léon XIV est attendu durant sa visite au Cameroun.