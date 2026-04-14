Algérie: Le pape Léon XIV continue sa visite au pays, à Annaba, sur les pas de Saint-Augustin

Après Alger, Léon XIV se rend à Annaba, l'ancienne Hippone, située à 450 km à l'est de la capitale algérienne, pour une journée sur les pas de Saint-Augustin son maître spirituel.

Annaba, l'ancienne Hippone est une sorte de « retour à la maison pour Léon XIV ». La ville dont Saint-Augustin fut l'évêque jusqu'à sa mort a en effet accueilli déjà deux fois Robert Francis Prevost, en 2001 et 2013, lorsqu'il était le prieur général de l'Ordre des Augustins.

La figure de l'ancien penseur, né en Algérie durant la période de l'empire romain est très populaire et source de fierté dans le pays, qui a redécouvert au début des années 2000 ses racines algériennes. « Le pays de Saint-Augustin accueille le pape » titrait d'ailleurs le quotidien francophone algérien Le Soir au premier jour de la visite hier.

Visite d'un site archéologique, rencontres et messe

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Léon XIV visitera l'ancien site archéologique, avant de se rendre dans une maison pour personnes âgées tenue par des religieuses, puis de rencontrer en privé la communauté des pères augustins qui gère le site. Le dernier rendez-vous au programme pour le pape américain sera la célébration d'une messe dans la basilique Saint-Augustin, en milieu d'après-midi, seule cérémonie religieuse de cette étape algérienne et dernier moment pour lui avec l'Église algérienne.