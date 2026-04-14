Congo-Kinshasa: Pénurie d'eau potable dans plusieurs quartiers de Beni

L'accès à l'eau potable devient de plus en plus difficile dans plusieurs quartiers de la ville de Beni, au Nord-Kivu.

Depuis plusieurs jours voire plusieurs semaines de nombreux ménages se retrouvent sans eau au robinet, contraints de recourir à des sources alternatives, souvent insalubres et dangereuses pour la santé.

Dans des quartiers tels que Résidentiel, Kanzuli, Tamende, Ntony et Macampagne, l'eau de la REGIDESO ne coule plus depuis un long moment.

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Une situation qui bouleverse le quotidien des habitants, comme en témoigne une résidente.

« Nous venons maintenant de faire trois semaines sans avoir accès à l'eau de la REGIDESO et vraiment, ça nous fait beaucoup de peine. Nettoyer la maison, faire la vaisselle, préparer les enfants pour l'école et se préparer soi-même pour aller au travail sont devenus difficiles sans eau », a-t-elle souligné.

Face à cette pénurie, les ménages tentent de s'adapter en utilisant d'autres sources d'approvisionnement, malgré les risques sanitaires qu'elles représentent.

« Quand il n'y a pas d'eau, nous nous réveillons tôt pour puiser l'eau du puits et, si on n'en trouve pas, nous achetons de l'eau de forage. Les conséquences sont nombreuses, parce que l'eau du puits peut rendre malade et, pour la douche, elle provoque parfois des démangeaisons », explique une autre habitante.

Radio Okapi indique avoir tenté, sans succès, d'obtenir la réaction du responsable local de la REGIDESO afin d'éclairer la population sur les causes de cette pénurie prolongée et les mesures envisagées.