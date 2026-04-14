Congo-Kinshasa: Escalade des combats entre l'AFC/M23 et les Wazalendo dans Masisi, Walikale et Kalehe

Des centaines d'habitations ont été incendiées, samedi 11 avril, dans l'agglomération de Lukweti, en territoire de Masisi (Nord-Kivu).

Selon des sources locales, ces actes de sabotage sont attribués aux rebelles AFC/M23, qui auraient ciblé des habitations suspectées d'abriter des combattants Wazalendo.

L'usage d'armes lourdes et légères utilisées durant toute la matinée de jeudi 9 avril a accentué la panique, vidant plusieurs villages de leurs habitants en quelques heures.

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Des détonations d'armes lourdes et légères ont encore résonné dans la matinée d'hier dimanche dans plusieurs villages de la localité de Lukweti.

Des sources administratives indiquent que l'AFC-M23 avait lancé depuis mercredi 8 avril des attaques simultanées contre une coalition de groupes locaux.

Les hostilités se sont étendues aux villages de Batayo et Kimole dans le Sud-Kivu, ainsi qu'à Bindo-Bindo dans le Nord-Kivu.

Question:

Qu'est-ce qui explique l'escalade des combats entre l'AFC/M23 et les Wazalendo dans les territoires de Masisi et Walikale au Nord et de Kalehe au Sud-Kivu ?

Invités

Fiston Misona, président territorial de la Société civile force vive de Walikale au Nord-Kivu.

Jean-Baptiste Muhindo Kasekwa, député national honoraire, il est premier vice-président du parti Politique Engagement citoyen pour le développement (ECIDE), parti membre de la coalition Lamuka. Il est également notable de la province du Nord-Kivu.

Grégoire Mirindi Carhangabo, député national honoraire, il est président du parti politique dénommé « Justes Patriotes pour la République (JPR) », parti membre de l'Union sacrée de la nation. Il est également notable de la province du Sud-Kivu.