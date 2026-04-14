Tunisie: Port de Kélibia - Les pêcheurs alertent sur une situation critique

Le port de pêche de Kélibia traverse une crise marquée par la dégradation avancée de ses infrastructures, la hausse des coûts de production et la diminution des ressources halieutiques, une situation qui inquiète fortement les professionnels du secteur et les autorités locales.

Les pêcheurs font face à une augmentation continue des charges, notamment le prix du carburant et des pièces de rechange, alors que les ressources marines sont en baisse en raison de la pêche anarchique et des effets du changement climatique. Cette conjoncture fragilise davantage un secteur déjà sous pression.

Dans une déclaration à la radio « Diwan FM », le secrétaire général de l'Union régionale de la pêche maritime à Nabeul, Fawzi Jerbi, a indiqué que le secteur connaît depuis plusieurs mois des difficultés structurelles, en raison notamment d'un manque d'équipements portuaires et de services essentiels.

Il a souligné que le port de Kélibia, pourtant l'un des plus importants du pays en termes de production halieutique, souffre de défaillances accumulées depuis des années. Les quais, fortement dégradés, entravent la circulation des navires et compromettent la sécurité des embarcations, impactant directement les conditions de travail des pêcheurs et leurs revenus.

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Face à cette situation, les professionnels appellent les autorités à intervenir en urgence pour réhabiliter les infrastructures portuaires et renforcer les dispositifs de gestion durable de la ressource, notamment à travers l'application effective des périodes de repos biologique.

Ils demandent également un renforcement des moyens de surveillance et de secours en mer, avec la mise à disposition de vedettes de la Garde maritime et d'un hélicoptère pour les interventions d'urgence. Cette demande intervient dans un contexte marqué par la disparition de six pêcheurs depuis le 24 février dernier, malgré les opérations de recherche menées par les unités de la Garde maritime et de l'armée.

Enfin, les acteurs du secteur insistent sur la nécessité de moderniser les systèmes de surveillance, notamment par l'utilisation de technologies radar permettant de suivre les petites embarcations et d'améliorer la réactivité des interventions en cas de détresse.