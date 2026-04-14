Tunisie: Clôture du 15e FIFEJ de Sousse - La Perle d'Or à « Irkalla - Le rêve de Gilgamesh »

Le jury des longs et courts métrages de fiction présidé par Selma Baccar, recommande plus de rigueur dans la différentiation des genres entre documentaire et fiction et aussi entre films de jeunes et films destinés aux adultes.

Clap de fin de la 15e édition du Festival international du film de l'enfance et de la jeunesse (Fifej) de Sousse (8-12 avril 2025) qui a annoncé son palmarès au cours d'une cérémonie de clôture tenue au Théâtre municipal de Sousse en présence des festivaliers.

Avant de dévoiler le palmarès, la cérémonie de clôture a démarré avec l'hymne national. Suite à cela, un document filmé a été projeté résumant les différentes activités de cette 15e session : ateliers, rencontres et projections de films. Les ateliers, qui se sont déroulés avant et pendant le festival, ont montré l'engouement des jeunes de l'Université de Carthage, des Maisons de culture et de jeunes ainsi que des clubs de la Ftca. Ces jeunes ont produit en un laps de temps court des films de fiction qui ont été projetés au cours de cette cérémonie

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Par ailleurs, Aymen Jellili, directeur de cette la 15e édition, n'a pas manqué de remercier au cours de son intervention tous les partenaires ayant contribué à apporter leur soutien à cette 15e édition du Fifej tels que le ministère des Affaires culturelles, le Cnci ainsi que les différentes associations et organismes à l'instar d'ADO+ et Ibsar.

Après la reprise l'an dernier de cette manifestation, les conditions restent précaires voire difficiles, et ce, en raison du manque de moyens bien que le budget soit sensiblement amélioré, l'absence de salles de cinéma et de films destinés aux enfants ainsi que la déficience du public de Sousse. Des efforts ont été certes fournis par une équipe motivée mais il semble que les autorités locales tournent le dos à cette manifestation qui tend à ancrer la culture cinématographique dans les villes du Sahel.

Le jury des longs et courts métrages de fiction, présidé par Selma Baccar, recommande plus de rigueur dans la différentiation des genres entre documentaire et fiction et aussi entre films de jeunes et films destinés aux adultes. D'autre part, et tenant compte de l'importance du Fifej sur le plan régional et de sa spécificité pour une meilleure compréhension du monde de l'enfance et de la jeunesse dans sa diversité internationale, le jury recommande aux autorités de tutelle et régionales un plus grand soutien logistique et financier pour ce festival qui représente un grand acquis pour la région de Sousse et pour la culture cinématographique en Tunisie.