Tunisie: Normes halal - Vers une meilleure intégration du pays dans les standards internationaux

La Tunisie entend renforcer sa position dans l'économie halal à travers une coopération accrue avec l'Institut de normalisation et de métrologie des pays islamiques.

C'est l'un des principaux enseignements de la rencontre tenue ce lundi entre la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatma Thabet Chiboub, et le secrétaire général de l'institut, Ihsan Ofut, consacrée à la promotion des produits halal et à l'harmonisation des normes internationales.

Les échanges ont porté sur les mécanismes visant à unifier les standards relatifs aux produits halal et à développer la reconnaissance mutuelle entre les pays membres, afin de faciliter les échanges commerciaux et de renforcer la compétitivité des produits sur les marchés internationaux.

Les deux parties ont également évoqué le renforcement du partenariat stratégique dans le domaine de l'infrastructure qualité.

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La ministre a réaffirmé l'ouverture de la Tunisie aux initiatives de coopération visant à développer une économie halal compétitive, soulignant le rôle de l'Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle, récemment intégré au conseil d'administration de la normalisation de l'Institut islamique, dans l'alignement des standards nationaux sur les exigences internationales.

De son côté, le secrétaire général de l'institut a exprimé la disponibilité de son organisation à soutenir les projets tunisiens dans ce secteur, tout en appelant à élargir les domaines de coopération technique et institutionnelle.

Cette rencontre intervient en marge d'un atelier organisé les 13 et 14 avril en Tunisie par l'institut, consacré au renforcement de la coopération technique et à l'encouragement de la participation des experts tunisiens aux activités de normalisation.

Fondé en 2010 et regroupant 49 pays membres, l'Institut de normalisation et de métrologie des pays islamiques oeuvre à l'unification des normes, à la facilitation du commerce intra-communautaire et à la garantie de la sécurité des produits.