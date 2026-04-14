Tunisie: L'Université tunisienne honorée par Uniranks - Les fruits logiques d'une approche clairvoyante

L'université tunisienne vient d'arracher quatre citations dans le site international Uniranks des meilleures universités dans le monde.

Et l'université tunisienne de reprendre la place de choix qu'elle occupait sur la scène mondiale.

Un choix politique qui a réussi à inculquer aux Tunisiens, plus particulièrement les universitaires, la culture de la militance, de la persévérance et de la créativité.

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Il est des mensonges qui ont la vie dure et des inepties dont les auteurs sont condamnés à être aveugles face aux vérités qui sautent aux yeux des gens qui n'ont pas perdu la boussole. Parmi ces incongruités figure, en premier lieu, l'idée selon laquelle l'enseignement supérieur et l'école en général sont tombés dans une décrépitude totale et les diplômes tunisiens ne valent plus un sou.

Et ces voix discordantes d'assurer quotidiennement que l'avenir de notre institution éducative est de plus en plus sombre au point que les Tunisiens, répètent-ils, ont décidé de ne plus inscrire leurs enfants dans les établissements scolaires, y compris dans les lycées pilotes qui sont censés former les élites d'avenir.

Et quand la cécité politique frappe les pseudo-politiciens de la 25e heure, ils ne lisent plus les communiqués officiels publiés régulièrement par les instituts internationaux évaluant le rendement des universités et les classifiant sur un registre dont la rigueur et l'objectivité scientifique sont mondialement reconnues.

Un satisfecit mondial vient ainsi d'être adressé au système d'enseignement supérieur national, à travers quatre universités tunisiennes classées par le site Uniranks de classification des meilleures universités dans le monde.

Et toujours selon le même site, l'université Tunis - El Manar occupe la première place sur le plan national et la soixantième place sur le plan africain.

Les universités de Carthage, de La Manouba et de Monastir complètent le quartet national sur un nombre d'universités égal ou dépassant plus d'un million d'universités dans le monde.

Un petit rappel s'impose dans cet ordre d'idées : jusqu'à une époque très récente, les universités tunisiennes étaient classées aux positions 500 ou 600 dans la même évaluation.

Mais pourquoi et comment l'université tunisienne a-t-elle reconquis son aura d'antan quand l'ENA-France acceptait les étudiants tunisiens sans passer par un concours obligatoire pour les autres ? Et quel est le secret qui réside dans la réhabilitation mondiale de notre université et la reconnaissance des élites qu'elle est en train de former ? Lesquelles élites sont courues par les firmes internationales qui font la course effrénée à leur recrutement contre des millions de dollars ou d'euros.

La réponse à cette question est très simple : les universitaires tunisiens ont adhéré massivement et spontanément à l'approche clairvoyante du Président Kaïs Saïed et à la culture de la militance et de la persévérance qu'il a réussi à inculquer à l'ensemble des Tunisiens, convaincu qu'il est que la souveraineté pleine à laquelle la Tunisie a un droit absolu ne peut être satisfaite qu'à la condition que le peuple tunisien puisse produire, via son école, les compétences dont il a besoin pour mériter d'accéder au rang des pays modernes et avancés qui font l'histoire et la prospérité de l'humanité.

Aujourd'hui, l'université tunisienne, qu'elle soit publique ou privée, a recouvré sa place de destination privilégiée des étudiants d'Afrique, d'Asie et aussi des Etats-Unis et d'Europe qui savent qu'ils vont y trouver l'expertise et le savoir-faire dont ils ont besoin pour contribuer à la marche de leurs pays sur le chemin de l'excellence.

La qualité de l'enseignement qui est dispensée dans l'université tunisienne, la diversité des spécialisations qui y sont données et le haut degré de professionnalisme des enseignants qui y exercent sont autant d'atouts qui expliquent aussi pourquoi Uniranks a décidé de valoriser les quatre université citées plus haut.

Il reste toujours un espoir légitime de voir d'autres universités nationales, comme à titre d'exemple celles de Jendouba, de Kairouan, de Malhdia, accéder au classement du site Uniranks.