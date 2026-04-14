L'économie mondiale entre dans une zone de turbulences inédites. Derrière la hausse des prix et les tensions sur l'approvisionnement se profile une dynamique plus profonde : celle d'un déséquilibre structurel entre offre et demande.

Alimentée par les crises géopolitiques et les chocs énergétiques, cette évolution fait resurgir le spectre de la stagflation, avec des répercussions directes sur les entreprises, les marchés et le pouvoir d'achat.

La stagflation, longtemps perçue comme une hypothèse théorique, s'impose aujourd'hui comme une réalité tangible. Cette onde de choc invisible se propage progressivement à travers les économies et pourrait se transformer en véritable tsunami si aucune mesure n'est prise.

Les signaux sont désormais clairs et convergents. En effet, nous assistons à une combinaison inédite de facteurs qui dessinent une « tempête parfaite », appelée à redéfinir durablement l'équilibre économique mondial. Dans ce contexte, l'heure n'est plus à la spéculation, mais à l'anticipation et à la préparation, car chaque retard pourrait avoir des conséquences irréversibles sur les marchés et sur la vie quotidienne des consommateurs et des entreprises.

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A ce titre, Ahmed Kemali, fondateur et gérant de la plateforme «eBonus Market », souligne que le premier pilier de cette crise repose sur un choc énergétique à la fois structurel et durable. Selon lui, le scénario d'un pétrole « plus cher, plus longtemps » s'impose désormais comme une réalité incontournable. Sous l'effet des tensions géopolitiques, notamment en Ukraine et au Moyen-Orient, l'offre mondiale est profondément perturbée : les capacités d'exportation se réduisent, tandis que plusieurs infrastructures pétrolières stratégiques ont été endommagées, fragilisant l'approvisionnement énergétique global.

Kemali précise, dans ce sens, qu'un déséquilibre durable s'installe entre une offre contrainte et une demande toujours soutenue, entraînant une hausse structurelle des prix de l'énergie. Même en cas d'apaisement des conflits, ajoute-t-il, les dégâts nécessitent des années de reconstruction, prolongeant ainsi les tensions sur les marchés et accentuent l'incertitude pour les acteurs économiques.

Dans la continuité de son analyse, Ahmed Kemali met également en avant la pression extrême exercée sur les chaînes logistiques mondiales. Le Canal de Suez, axe stratégique du commerce international, est devenu une zone à risque, contraignant les navires à contourner par le Cap de Bonne-Espérance. Ce détour allonge considérablement les délais de transport, accroît les risques liés aux intempéries et réduit mécaniquement la capacité disponible de la flotte mondiale.

Il poursuit qu'une flambée des coûts du fret peut atteindre plusieurs milliers de dollars supplémentaires par conteneur. Pour les entreprises, cette situation se traduit par une hausse des coûts d'importation, des retards de livraison et une désorganisation accrue des chaînes d'approvisionnement, perturbant la production et la distribution dans de nombreux secteurs stratégiques.

Par ailleurs, ces tensions se répercutent directement sur les coûts de production. La hausse des prix de l'énergie, des engrais et des matières premières agricoles alimente une inflation alimentaire croissante. De plus, des perturbations touchent également certains matériaux stratégiques, tels que l'aluminium, le plastique ou encore l'hélium, accentue les tensions industrielles et compromet la compétitivité des entreprises à l'échelle mondiale.

Ainsi, l'inflation devient progressivement systémique. Elle s'étend à l'ensemble des biens et services, contraignant les entreprises à répercuter ces hausses sur les prix finaux. Dans ce contexte, les banques centrales, confrontées à un choc d'offre, disposent de marges de manoeuvre limitées, ce qui accentue le risque de stagnation économique et de perte de confiance sur les marchés financiers.

Dès lors, les conséquences économiques et sociales s'annoncent majeures. Pour les consommateurs, cela se traduit par une érosion rapide du pouvoir d'achat et un risque accru de tensions sociales, avec des impacts directs sur le quotidien et sur le bien-être des ménages. Pour les entreprises, la hausse des coûts et la baisse des marges augmentent le risque de faillites, notamment pour les PME, fragilise l'emploi et la stabilité économique locale.

Dans le même temps, le secteur de l'import-export subit une perte de productivité et une forte incertitude sur les flux commerciaux, menaçant l'équilibre des échanges internationaux. Enfin, les États font face à une pression accrue sur leurs finances publiques, leurs réserves en devises et, plus largement, sur la stabilité économique nationale et régionale.

Face à cette situation, Ahmed Kemali estime que l'inaction n'est plus une option. Il insiste sur le fait que l'innovation, la digitalisation et l'adaptation deviennent indispensables pour faire face à ce nouvel environnement économique.

Dans cette perspective, conclut-il, de nouvelles solutions émergent afin de renforcer la résilience des acteurs économiques et de protéger les entreprises, les consommateurs et l'ensemble de l'écosystème financier face à ces turbulences inédites.