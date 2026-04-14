Tunisie: Jeux d'artistes - Espace Casabo - Voulez-vous jouer avec moi ?

Rien de ce qui est création et inédit ne saurait leur être étranger. Et l'alliance de ces trois talents ne pouvait qu'être explosive. A quoi allions-nous nous attendre cette fois-ci ?

C'est l'invitation artistique et ludique que nous lançaient cette semaine Feryel Lakhdar et Rym Karoui, sous la direction de Sandra Osmani. Il faut avouer que venant de ce trio créatif et talentueux, rien ne saurait nous étonner.

On les a vues inventer des meubles, décliner des oeuvres en trois dimensions, se mettre à table pour nos deux artistes et nous offrir des porcelaines exclusives, signer des livres pour Feryel, et décliner une gamme de papeterie, de sacs, de tee shirts....

Rien de ce qui est création et inédit ne saurait leur être étranger. Et l'alliance de ces trois talents ne pouvait qu'être explosive. A quoi allions-nous nous attendre cette fois-ci ?

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Le très bel espace de Casabo, au coeur du nouveau quartier Arty de la ville, dans cette rue où se concentre une grande partie des galeries d'art et de design, était en fête ce soir-là. On y présentait des jeux d'échecs imaginés par Feryel Lakhdar et Rym Karoui.

Et il faut avouer que le très aristocratique chatranj, né en Iran il y a des siècles, prenait un sacré coup de jeune. Mais nos artistes ont su également être plus démocratiques et proposer des jeux de cartes tels le populaire jeu de chkobba et celui de rami. Les rois, reines, tours, coeurs et valets des différents jeux étaient également déclinés en sculptures, tableaux, et... last but not the least, en pâtisseries.

«Jeux d'artiste affirma une conviction : le jeu mérite une signature, l'objet mérite une narration, l'usage mérite une édition», affirmait Sandra Osmani. Cette expérience est la première du genre.

Elle sera suivie de nombreuses autres, développant des éditions design à la croisée de l'art, de l'objet et de la fonction. Chaque projet, nous promet-on, reposera sur une rencontre entre artistes, matière et usage.

A suivre de près.