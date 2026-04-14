Sénégal: Crise du BTP - Un collectif d'experts se mobilise pour la relance

Face à la crise profonde qui secoue le secteur du Bâtiment et des travaux publics (Btp), des initiatives privées émergent pour proposer des issues de secours

Un collectif pluridisciplinaire (entrepreneurs, architectes, promoteurs, bureaux de contrôle, bureaux d'études et syndicats) s'est réuni, le samedi 11 avril 2026, à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (Cciad), pour dresser un diagnostic alarmant du secteur du Bâtiment et des travaux publics (Btp) et porter des solutions concrètes.

La rencontre a mis en lumière la détresse des acteurs de la chaîne de valeur. Deux exemples frappants résument l'ampleur du désastre. Il s'agit d'un effondrement économique et d'un drame social. Une entreprise du secteur a vu son chiffre d'affaires s'écrouler, passant de 490 millions FCfa en 2023 à zéro FCfa en 2026.

Dans la même veine, une gérante de gargote, dépendant de l'activité des chantiers, témoigne de son incapacité à payer son loyer. Faute de moyens, sa fille, pourtant brillante bachelière orientée à l'Université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis, se retrouve dans l'impossibilité de poursuivre ses études, constatent les acteurs. Sous l'égide de l'ingénieur en génie civil Alé Diouf, coordonnateur du collectif, quatre leviers prioritaires ont été proposés.

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Il s'agit de l'apurement de la dette publique ; ce qui passe par la mise en place d'une stratégie de remboursement progressif et garanti. Pour les dettes validées, un moratoire transparent est suggéré. Concernant les litiges, une médiation d'experts permettrait de fixer des montants acceptables pour les deux parties. Ensuite, le collectif propose un allègement fiscal.

Il s'agit, selon eux, de faciliter l'accès aux nouveaux appels d'offres en assouplissant les conditions d'obtention du quitus fiscal. Le collectif propose également de différer le paiement de la Tva à 90 jours sans pénalité pour oxygéner les trésoreries. S'y ajoute une relance des investissements en priorisant les entreprises locales dans les marchés publics et privés, sous le sceau de la transparence et de la continuité des projets.

Il faudra également inciter les banques à suspendre temporairement le remboursement des crédits, différer l'exécution des garanties et stopper l'accumulation des intérêts pour les entreprises dont les factures restent impayées par l'État. Au-delà du simple constat, Alé Diouf voit en cette rencontre le point de départ d'une dynamique collective.

L'objectif est désormais de structurer ces propositions pour engager un dialogue constructif avec les autorités publiques. « L'ambition est de bâtir un cadre plus stable, transparent, inclusif et capable de soutenir durablement le développement du Btp », a conclu le coordonnateur du comité d'initiative. Les initiateurs ont prévu de préparer un mémorandum qui sera partagé.