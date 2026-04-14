Sénégal: Après sa défaite, Thiaka Faye cash - « Ça aurait pu être différent si j'avais des notions dans la lutte avec frappe »

13 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

La nuit dernière, Thiaka Faye n'a pas fait le poids. Le combattant sénégalais, qui était engagé en MMA, a été mis KO par Mac Papalii lors de son premier combat dans l'octogone le samedi 11 avril 2026. Le duel n'a duré que 33 secondes. Après cette confrontation, le Sénégalais a livré ses sentiments, tout en admettant avoir commis certaines erreurs.

« Ça aurait pu être différent si j'avais des notions dans la lutte avec frappe. En plus, le temps était court et je n'ai pas pu apprendre suffisamment la boxe (...) Je n'abandonnerai pas. Je vais me donner à fond pour réussir dans le MMA », confie Thiaka Faye dans des propos relayés par Lutte TV.

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