Sénégal: Commercialisation de l'arachide - Les opérateurs dressent un bilan positif

Les acteurs de la filière arachide se félicitent du déroulement de la dernière campagne de commercialisation. Réunis le week-end dernier à Kaolack, ils ont dressé un bilan globalement satisfaisant, tout en appelant l'État à mieux anticiper la prochaine campagne agricole.

Les opérateurs de la filière s'étaient donné rendez-vous dans la capitale du Saloum pour évaluer la campagne écoulée et se projeter sur les perspectives à venir. À l'issue de cette rencontre, le constat est jugé positif, malgré quelques dysfonctionnements relevés.

"Nous pouvons dire que la campagne a été exceptionnelle. Dans l'ensemble, le bilan est satisfaisant. En termes de production, nous avons atteint un niveau inédit depuis plusieurs années. Sur le plan de la commercialisation, les résultats sont encourageants, même si des efforts restent à faire", s'est félicité Modou Fall, président national des opérateurs privés et stockeurs.

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Toutefois, ce dernier n'a pas manqué de pointer certaines difficultés rencontrées au cours de la campagne 2025. Il a notamment déploré la lenteur des opérations de déchargement. "Les camions peuvent attendre jusqu'à deux semaines avant d'être déchargés, ce qui entraîne des surcoûts importants liés au paiement des transporteurs. À ce jour, nous accusons également un retard de deux mois dans les paiements", a-t-il expliqué.

Malgré ces contraintes, les opérateurs saluent les efforts consentis par l'État dans le cadre de la commercialisation. Ils regrettent cependant les pertes enregistrées, notamment les 7 000 tonnes d'impuretés imputées aux opérateurs.

Profitant de cette rencontre, les acteurs de la filière ont invité les autorités à adopter une démarche plus anticipative en vue de la prochaine campagne agricole. "À quelques mois de l'hivernage, il est crucial d'anticiper, notamment en ce qui concerne le paiement des semences. Cela permettrait aux opérateurs de disposer d'une avance significative sur le calendrier agricole", a recommandé Modou Fall.

Dans le même sillage, le président des opérateurs privés et stockeurs a appelé l'État à apurer la dette contractée lors de la précédente campagne. "Pour la campagne 2025-2026, un budget de 120 milliards de francs CFA avait été prévu. Nous ne disposons pas des chiffres exacts quant à son utilisation, mais la dette pourrait être estimée à plus de 100 milliards de francs CFA", a-t-il indiqué.

Par ailleurs, d'importantes décisions ont été prises lors de cette rencontre. La date de renouvellement des instances nationales a été fixée au mois d'avril 2029. En amont, des renouvellements sont également prévus au niveau régional.