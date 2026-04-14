Sénégal: Diplomatie - Vers un partenariat renforcé entre le pays et l'UNESCO

14 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)

Le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Cheikh Niang a été reçu en audience ce 13 avril 2026 par le Directeur général de l'UNESCO, Khaled El-Enany, au siège de l'Organisation à Paris.

Dans une note publiée à la suite de cette audience par la tutelle, les deux hommes se sont félicités des convergences de vues entre le Sénégal et l'UNESCO et relevé le besoin pressant d'intensifier les efforts pour la construction d'une paix durable dans le monde et la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).

Ainsi, ils ont réaffirmé leur engagement à oeuvrer au renforcement de leurs excellents liens de coopération, notamment en perspective de la 3e Conférence des Nations Unies sur l'eau et de la 4e édition des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, ainsi que dans l'exercice des mandats confiés au Sénégal au sein de l'Organisation.

Dans l'esprit de son engagement constant au sein de l'UNESCO, illustré notamment par l'action de notre regretté compatriote Amadou Mahtar Mbow, le Sénégal continue de s'investir en faveur des idéaux de l'Organisation onusienne.

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