Sénégal: Au pays- Des consultations médicales en cours pour évaluer l'impact de la pollution sur la santé

Ousmane Thiam Diouf, responsable des enquêtes en santé environnementale de l'Observatoire écocitoyen pour la connaissance des pollutions dans la zone de Sébikotane et Diamniadio, a précisé que dans le cadre de ce projet, une étude sur les relations entre la pollution de l'air et l'état de santé des populations est en cours.

« Des consultations sont en train d'être menées tous les six mois pour évaluer l'impact de la pollution sur la santé des personnes dans les deux communes ciblées. Nous sommes aussi en train de numériser l'ensemble des registres de santé des districts sanitaires dans cette zone pour essayer d'avoir une perception sur la pollution avant et après l'installation des industries », a expliqué l'étudiant en master 2 de géographie à l'Ucad.

Tout cela pour dire que les populations qui étaient réticentes au départ sont maintenant très actives dans l'exécution du projet. « Après une série d'activités de sensibilisation, des rencontres, elles ont adhéré. « Elles n'étaient pas conscientes du danger auquel elles sont exposées entre Sébikotane et Diamniadio », a-t-il indiqué.

A lire aussi : Sébikotane et Diamniadio : un parc attractif et des jardins écologiques contre la forte pollution de l'air

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mais grâce à l'implication de certains acteurs, les doutes ont été levés. « Nous sommes passés par les chefs de quartier, nous avons aussi engagé les « Badianou Gox » (marraines de quartier) qui ont fait un travail extraordinaire, de même que les relais communautaires. Avec l'appui des maires de Sébokotane et de Diamniadio, nous avons propulsé le projet », a expliqué Ousmane Thiam Diouf qui n'a pas hésité à parler de « réussite ».

« Car on a enrôlé 600 personnes que nous devons suivre pendant 6 mois pour des consultations médicales régulières. Certains nous interpellent même pour demander pourquoi ils ne sont pas choisis. Donc, je pense qu'on a réussi à faire aimer ce projet aux populations », s'est enthousiasmé M. Diouf.