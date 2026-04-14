Cameroun: Le phd dans les universités privées officiellement interdit par le ministre jacques fame ndongo

Le ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Fame Ndongo, a annoncé l'interdiction des programmes de doctorat (PhD) dans les établissements privés.

Dans un communiqué publié ce 13 avril, il précise qu'aucun diplôme doctoral délivré par une université privée ne sera reconnu par l'État, avertissant les étudiants qu'ils s'engagent à leurs propres risques.

Cette décision, qui intervient après la reprise des doctorats dans les universités publiques au Cameroun, devrait notamment impacter des institutions privées.

Les étudiants qui s'inscrivent dans de tels cursus le font à leurs propres risques. Les diplômes délivrés dans ce cadre ne pourront en aucun cas être reconnus par les autorités camerounaises, souligne le texte.

La décision du monistre de l'enseignement supérieur laisse des questions ouvertes. Qu'advient-il des étudiants déjà engagés dans un programme doctoral privé ? Seront-ils accompagnés vers une passerelle vers le public ? Le ministère n'a pas encore apporté de réponse sur ce point précis.