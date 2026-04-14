Tunisie: Le président Saïed insiste sur la corrélation étroite entre stabilité sociale et stabilité politique

14 Avril 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)

Tunis — Le président de la République, Kais Saïed, s'est entretenu, lundi, après-midi, au palais de Carthage, avec la cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri.

Selon un communiqué de la présidence, la rencontre a été l'occasion de passer en revue la situation générale du pays.

Dans ce contexte, le chef de l'Etat a appelé à la nécessité d'engager plusieurs révisions, mettant l'accent sur la corrélation étroite entre stabilité sociale et stabilité politique.

Le président Saïed a en outre affirmé qu'il « n'est pas normal » que le président de la République se charge du suivi de plusieurs dossiers en majorité "artificiels" alors que leur traitement est une responsabilité qui relève initialement du seul ressort des responsables nationaux, régionaux et locaux.

A ce titre, le chef de l'Etat a tenu à rappeler que plusieurs responsables en poste ont été choisis sur la base de leur capacité à honorer leurs engagements, mettant en garde ceux qui sont défaillants et insouciants qu'ils seront relevés de leurs fonctions et remplacés par des compétences plus engagées et patriotes.

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