Afrique de l'Ouest: Zenith Bank s'implante en Afrique de l'Ouest francophone avec une nouvelle unité en Côte d'Ivoire

Zenith Bank lancera sa filiale en Côte d'Ivoire le 29 avril, marquant ainsi son entrée en Afrique de l'Ouest francophone et dans l'un des plus grands marchés bancaires de la région.

La nouvelle entité, Zenith Bank Côte d'Ivoire, a reçu l'approbation réglementaire en décembre 2025 et se concentrera sur la banque d'entreprise, le financement du commerce et les services financiers structurés pour les clients internationaux. L'unité sera dirigée par le banquier Cédric Tano.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'expansion plus large de Zenith, après l'ouverture de sa succursale parisienne en 2024 et son entrée récente au Kenya grâce à l'acquisition de Paramount Bank. Le groupe vise également à poursuivre sa croissance en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest.

Fondée par Jim Ovia, Zenith est présente sur de nombreux marchés africains et centres financiers mondiaux. La banque a déclaré des revenus de ₦4190 milliards, soit environ 3,07 milliards de dollars, en 2025, soutenus par une forte croissance des revenus d'intérêts.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le secteur bancaire ivoirien est l'un des plus importants de la région de l'UEMOA, représentant 35,6 % du total des actifs. La croissance du crédit et l'amélioration de la qualité des actifs ont soutenu l'expansion du marché.

Points clés à retenir

L'expansion de Zenith Bank en Côte d'Ivoire reflète la concurrence croissante entre les banques africaines pour capter la croissance des marchés régionaux. La Côte d'Ivoire est en train de devenir un centre financier clé en Afrique de l'Ouest, soutenu par une forte croissance économique, une augmentation de la demande de crédit et une amélioration des fondamentaux du secteur bancaire.

Pour les banques nigérianes, l'expansion sur les marchés francophones permet de diversifier les risques domestiques et d'accéder à une clientèle plus large au sein de la zone UEMOA. L'accent mis sur le financement des entreprises et du commerce s'aligne sur les besoins des entreprises transfrontalières opérant dans la région.

Dans le même temps, ce mouvement met en évidence une tendance plus large des groupes bancaires panafricains à construire des réseaux régionaux pour soutenir les flux de commerce et d'investissement. Pour les investisseurs, cette stratégie d'expansion est un signe de confiance dans la croissance à long terme des marchés bancaires africains, même si les risques d'exécution restent liés aux environnements réglementaires, à la dynamique des devises et à la concurrence des acteurs locaux et internationaux.