Afrique de l'Ouest: La SETAO réduit ses pertes en 2025 et ses recettes ont plus que doublé

SETAO - La Société d'Etudes et de Travaux pour l'Afrique de l'Ouest (BRVM : STAC), filiale de Bouygues Bâtiment International cotée à Abidjan depuis 1998, a enregistré une perte nette de 96,6 millions XOF (172 400 $) pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, en nette amélioration par rapport à la perte nette de 348,2 millions XOF (621 500 $) en 2024, selon les états financiers provisoires publiés le 10 avril 2026.

Cette amélioration est due à une augmentation des recettes. Le revenu total incluant les autres produits et les transferts de charges a plus que doublé, passant de 1,79 milliard XOF (3,2 millions de dollars) à 3,88 milliards XOF (6,9 millions de dollars), grâce à la poursuite des travaux préliminaires de l'aéroport international Félix-Houphouët-Boigny d'Abidjan, projet de référence de la SETAO jusqu'en 2025. Malgré cette croissance des recettes, les coûts ont augmenté parallèlement. Les achats et charges directes ont atteint 3,72 milliards XOF (6,6 millions $), laissant une faible valeur ajoutée positive de 154,2 millions XOF (275 300 $), contre une valeur ajoutée négative de 453,9 millions XOF (810 200 $) en 2024.

Les charges de personnel et les dotations nettes aux amortissements ont cependant fait repasser le résultat d'exploitation dans le rouge à -772 millions XOF (1,4 million de dollars), en amélioration par rapport au résultat négatif de 1,01 milliard XOF (1,8 million de dollars) un an plus tôt. Un résultat financier positif et un gain de 549,3 millions XOF (980 500 $) sur les éléments extraordinaires ont permis au résultat avant impôt d'être proche de l'équilibre à 4,3 millions XOF (7 700 $).

Le bilan s'est contracté, le total de l'actif passant de 7,38 milliards de XOF (13,2 millions de dollars) à 5,45 milliards de XOF (9,7 millions de dollars), alors que le passif circulant a diminué et que la trésorerie est restée positive. Les capitaux propres ont baissé à 356,7 millions XOF (636 700 $) contre 453,3 millions XOF (809 100 $) un an plus tôt, reflétant les pertes accumulées.

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Aucun dividende n'a été proposé. La société a reporté une perte cumulée de 1,5 milliard XOF (2,7 millions $) en 2026. Le flux de trésorerie d'exploitation a été négatif, reflétant le calendrier des mouvements de fonds de roulement sur les grands contrats.

Points clés à retenir

Le retour à la rentabilité de SETAO est directement lié au rythme des grands contrats d'infrastructure publique en Côte d'Ivoire. La société a bâti sa réputation sur des projets phares - le troisième pont d'Abidjan, le centre hospitalier universitaire de Yopougon et l'extension du centre commercial CAP Sud - mais a enregistré des pertes nettes consécutives depuis au moins 2022, alors que la réserve de nouveaux contrats s'amenuisait et que les coûts restaient élevés.

Les travaux aéroportuaires qui ont entraîné l'augmentation des recettes en 2025 font partie d'un programme de modernisation plus large à l'aéroport Félix-Houphouët-Boigny, qui accueille plus de 3 millions de passagers par an et qui est en train d'être modernisé pour en accueillir 6 à 8 millions. Le gouvernement ivoirien s'est engagé dans un programme d'investissement public pour 2025-2027 qui cible les infrastructures, l'urbanisation et les transports, y compris le métro d'Abidjan - un projet de 1,36 milliard d'euros mené par un consortium dirigé par Bouygues dont les stations de métro ont été construites par la SETAO - qui devrait entrer en service commercial en 2027.

Ce pipeline donne à la SETAO un carnet de commandes crédible, mais la faible base de capitaux propres de la société et les pertes accumulées ne lui laissent qu'une marge de manoeuvre limitée pour une nouvelle détérioration des bénéfices avant que des questions structurelles sur sa position en capital ne se posent.