Cote d'Ivoire: Ecobank Côte d'Ivoire propose un dividende plus élevé après une hausse de 10,5 % de ses bénéfices

Ecobank Côte d'Ivoire (BRVM : ECOC) a annoncé un bénéfice net de 63,48 milliards de francs CFA, soit environ 103 millions de dollars, pour l'année 2025, en hausse de 10,45% par rapport à l'année précédente.

Le conseil d'administration, présidé par Serge Thiémélé, proposera un dividende brut de 888 francs CFA par action. Le dividende net est fixé à 781 francs CFA pour les actionnaires individuels et à 799 francs CFA pour les entreprises. La distribution totale s'élève à 48,9 milliards de francs CFA, soit 77 % du bénéfice net.

Le bénéfice par action a atteint 1 153 francs CFA, poursuivant ainsi sa progression constante depuis cinq ans. Le bénéfice net a presque doublé depuis 2021, année au cours de laquelle la banque avait réalisé un bénéfice net de 34,3 milliards de francs CFA.

L'action, cotée à la BRVM, a gagné environ 64% sur un an et 363% sur cinq ans. Elle se négocie actuellement à près de 16 200 francs CFA, avec un ratio cours/bénéfice d'environ 14x.

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Au cours de l'année, la banque a émis un gender bond pour financer les entreprises dirigées par des femmes, a lancé une unité agro-industrielle et a intégré la plateforme de paiement de la BCEAO.

Points clés à retenir

Les résultats d'Ecobank Côte d'Ivoire témoignent d'une forte rentabilité et d'un rendement constant pour les actionnaires sur l'un des marchés bancaires les plus dynamiques d'Afrique de l'Ouest. Un ratio de distribution de 77 % montre que la banque donne la priorité aux dividendes tout en maintenant la croissance, soutenue par l'augmentation des bénéfices et l'amélioration des performances opérationnelles.

L'appréciation à long terme de l'action suggère une confiance soutenue de la part des investisseurs, bien que la valorisation actuelle à 14 fois les bénéfices indique que le marché pourrait prendre en compte une croissance future plus modérée. Des initiatives stratégiques telles que l'obligation de genre et l'accent mis sur l'agro-industrie montrent comment les banques se développent dans des segments de prêts ciblés afin d'augmenter leurs revenus. L'intégration avec les systèmes de paiement régionaux permet également à la banque de bénéficier de l'augmentation des transactions numériques dans l'UEMOA.

Pour les investisseurs, la combinaison du rendement du dividende et de l'appréciation du capital rend l'action attrayante, en particulier dans un marché où le secteur bancaire reste un moteur essentiel des rendements. Pour l'ensemble du secteur, les résultats soulignent la solidité du système financier ivoirien, soutenu par la croissance du crédit, l'amélioration de la qualité des actifs et l'expansion de l'inclusion financière.